Apreendida embarcação de pesca com 1,8 toneladas de cocaína

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira, 11 de março, a realização de uma operação policial que permitiu apreender cerca de 1800 quilos de cocaína. A droga encontrava-se a bordo de uma embarcação de pesca detetada a 450 milhas náuticas dos Açores.As autoridades acreditam ter desmantelado um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu.Em articulação com a Marinha e a Força Aérea, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ abordou a embarcação “ em condições extremas de dificuldade”, tendo encontrado na mesma, além da droga, oito homens - quatro de nacionalidade brasileira, três surinameses e um neerlandês.“Foram ainda apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação e transporte da cocaína”, diz a PJ acerca desta operação, que aconteceu nos últimos dias e que foi batizada de “Survivor”.“Perante os indícios recolhidos, com a colaboração do DIC dos Açores da PJ e em articulação com o DIAP de Ponta Delgada, foram desenvolvidas diversas diligências de investigação para recolha de provas, com vista a parar a atividade ilícita que os mesmos vinham desenvolvendo durante os últimos dias”, acrescenta o comunicado, que remata dizendo que a investigação prossegue. .Operação da PJ desmantela rede internacional: cinco detidos e apreendidas 1,5 toneladas de cocaína, 7 lanchas rápidas e 6 kalashnikovs