Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Apoio aos diretores de turma ainda não chegou e há quem recuse horários porque não quer assumir o cargo
António Gomes/Arquivo
Sociedade

Apoio aos diretores de turma ainda não chegou e há quem recuse horários porque não quer assumir o cargo

Medida foi anunciada pelo Governo em junho de 2024, como parte do plano “+ Aulas + Sucesso”, mas não saiu do papel. Representante dos diretores escolares alerta para o “cansaço extremo” dos docentes.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Escolas
Educação
edição impressa
diretores de turma

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt