ANA entregou Estudo de Impacte Ambiental do novo aeroporto

A ANA | VINCI Airports já entregou à Agência Portuguesa do Ambiente o relatório final do Estudo de Impacte Ambiental do novo aeroporto Luís de Camões.“A ANA | VINCI Airports confirma que entregou ontem [sexta-feira] à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o Relatório Final do Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto Luís de Camões, nos termos dos prazos definidos no contrato de concessão”, confirmou a empresa, em resposta à Lusa.O estudo tem cerca de 5.000 páginas e foi desenvolvido ao longo de um ano e meio por mais de 60 técnicos, incidindo em temáticas como recursos hídricos, ruído, sistemas ecológicos, qualidade do ar, saúde e socioeconomia.Para a elaboração do estudo foram realizados trabalhos de campo e consultadas entidades públicas e privadas, como as Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos pelo projeto.“Com a entrega deste estudo fundamental, a ANA demonstra uma vez mais o seu compromisso com Portugal, e dá mais um passo firme na prossecução deste projeto estratégico, essencial para responder às necessidades futuras de capacidade aeroportuária do país”, assinalou.O novo Aeroporto Luís de Camões deverá representar um investimento entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024, segundo o relatório técnico.A construção deverá começar em 2029 e ficar concluída até 2033.Após os trabalhos de testes e certificação, a abertura do novo aeroporto está prevista a partir de 2035, antecipando também o prazo anteriormente previsto que apontava para meados de 2037.A entrega do relatório financeiro está prevista para 17 de janeiro de 2027, devendo a candidatura completa ser apresentada em janeiro de 2028.A ANA - Aeroportos de Portugal, integrada na VINCI Airports desde 2013, gere os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira, Porto Santo, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, bem como o Terminal Civil de Beja..Novo aeroporto dá mais um passo: Governo recebe terceiro relatório técnico da ANA.Governo e ANA continuam sem consenso sobre a data de abertura do novo aeroporto.Novo aeroporto de Lisboa vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros