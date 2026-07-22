Novo aeroporto de Lisboa vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros

O Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) vai custar entre 7,9 mil milhões de euros e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024, de acordo com o projeto técnico do Aeroporto Luís de Camões, entregue pela ANA -Aeroportos de Portugal ao Governo na passada quinta-feira, e apresentado publicamente esta quarta-feira, 22, pela concessionária.A gestora dos aeroportos nacionais, detida pela francesa Vinci, revê assim o valor preliminar de 8,5 mil milhões de euros indicado no relatório inicial sobre o desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa (High Level Assumption Report), para a construção da infraestrutura a instalar no Campo de Tire de Alcochete, entregue ao Governo, em dezembro de 2024.Já no que respeita aos prazos, a ANA prevê iniciar a construção dentro de três anos, em 2029, concluindo a obra até 2033.Em atualização.Novo aeroporto dá mais um passo: Governo recebe terceiro relatório técnico da ANA.Novo aeroporto ficará a 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia