Governo e ANA continuam sem consenso sobre a data de abertura do novo aeroporto
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Economia

Governo e ANA continuam sem consenso sobre a data de abertura do novo aeroporto

Concessionária aponta início da operação no aeroporto Luís de Camões para 2037, mas Governo mantém pressão para antecipar prazos em três anos. Falta de alinhamento nos calendários está a gerar desentendimentos entre o Executivo e a gestora detida pela Vinci.
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