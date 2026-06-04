Alunos passam 38 horas na escola. Especialistas alertam para impacto na saúde mental
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Sociedade

Alunos passam 38 horas na escola. Especialistas alertam para impacto na saúde mental

Alunos entre os 6 e os 11 anos passam 38 horas por semana na escola. O número reacendeu o debate sobre o papel da escola e os efeitos da permanência prolongada das crianças em ambientes institucionais
Cynthia Valente
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