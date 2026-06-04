Alunos passam 38 horas na escola. Especialistas alertam para impacto na saúde mental

As crianças portuguesas passam, em média, 38 horas por semana na escola, segundo dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgados recentemente, e que relançam a discussão sobre o impacte que esta realidade tem nas crianças e no seu desenvolvimento.Na visão de Alberto Veronesi, diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa, a explicação para estes números está relacionada com a evolução do papel da escola na sociedade portuguesa. “A escola deixou de ser, na sua essência, um espaço de elevação pelo conhecimento para se tornar um simples lugar de apoio à família. O Estado, incapaz de criar políticas públicas que permitam aos pais gerir o tempo com os filhos, delega na escola a função de guardadora de crianças”, sublinha. Para o responsável, a elevada permanência em espaços escolares “não se trata de pedagogia, mas de conveniência social”. “O calendário é esticado até ao absurdo, com o encerramento em pleno final de junho para os alunos dos 3 aos 10 anos, que inclui o pré-escolar e o primeiro ciclo, não é por necessidade de aprendizagem, mas, sim, para colmatar a ausência de uma verdadeira política de conciliação familiar e laboral”, explica. As consequências, afirma, “são nefastas”, pois “não há crianças felizes num sistema que os sobrecarrega e aos professores”. E há outras repercussões, como na indisciplina. Alberto Veronesi não tem dúvidas: “Muito tempo na escola agrava as situações de indisciplina e os alunos inseridos neste caos, esgotados e cansados de tantas horas no mesmo espaço, perdem o sentido de respeito social pela instituição que deveria ser o seu porto seguro”. Questionado pelo DN sobre a produtividade dessas horas passadas na escola, nomeadamente nos resultados de testes internacionais como os PISA, o diretor escolar explica que mais horas não se refletem em melhor aproveitamento escolar, pelo contrário. “Não estamos a falar de tempo letivo, de tempo de aulas de qualidade, de trabalho intelectual rigoroso. Estamos a falar de tempo de ocupação, de custódia, de ‘estacionamento’ de crianças para que o país económico possa funcionar. Logo não tem influência nenhuma nos resultados, talvez até possa piorar devido à exaustão relativamente à escola”, sublinha.Já a Missão Escola Pública (MEP), movimento apartidário de professores representado por Cristina Mota, considera que os dados do estudo devem ser analisados com cautela. A MEP sublinha que o estudo não mede a carga letiva nem o número de horas de aulas, mas o tempo passado em contextos formais de educação, incluindo prolongamentos de horário e outras respostas de apoio às famílias. “O que os dados mostram não é que as crianças portuguesas tenham aulas a mais. Mostram que as famílias portuguesas têm cada vez menos tempo para os seus filhos”, afirma Cristina Mota, porta-voz do movimento. Segundo a docente, a escola tem vindo a assumir responsabilidades que ultrapassam a sua missão tradicional. Os horários laborais extensos, os tempos de deslocação e as dificuldades de conciliação entre vida profissional e familiar ajudam a explicar a permanência prolongada das crianças em contexto escolar. “Os dados não demonstram que as crianças portuguesas passam demasiado tempo a aprender. Demonstram, isso sim, que a escola se tornou uma das principais respostas encontradas pela sociedade para compensar a falta de tempo disponível das famílias”, defende. Cristina Mota entende que o principal risco das horas excessivas que as crianças ficam em ambiente escolar “não resulta do tempo passado na escola em si, mas da redução do tempo disponível para a vida familiar, para o brincar livre, para o descanso e para as relações sociais fora de contextos organizados por adultos”. “As crianças precisam de aprender, mas também precisam de tempo para ser crianças. Quando a maior parte do dia é passada em contextos institucionalizados, existe o risco de diminuir o tempo disponível para experiências fundamentais ao seu desenvolvimento emocional e social”, conclui.Alfredo Leite, licenciado em psicologia, professor universitário, especialista em Psicologia Organizacional e da Educação e mentor do Projeto Mundo Brilhante, lamenta que o debate público tende a centrar-se na escola, ignorando as causas estruturais do problema. O especialista acredita que “a escola deixou de ser, na sua essência, um espaço de elevação pelo conhecimento para se tornar um simples lugar de apoio à família”. “O Estado, incapaz de criar políticas públicas que permitam aos pais gerir o tempo com os filhos, delega na escola a função de 'guardadora' de crianças”, afirma. Para o especialista, “esta transformação não resulta de uma evolução pedagógica, mas de uma necessidade social”. As consequências para a saúde mental dos mais novos, indica, são muitas e preocupantes “porque a sociedade adulta está organizada de uma forma que não respeita a infância”.Na sua perspetiva, uma escola centrada no desenvolvimento da criança deve garantir diversidade de experiências, autonomia e contacto com diferentes formas de aprendizagem, distinguindo claramente entre ocupação e educação. “A criança não precisa apenas de estar guardada. Precisa de estar viva, precisa de correr, cair, negociar regras com outras crianças, aborrecer-se, inventar jogos, falar com adultos tranquilos, explorar, criar, descansar e sentir que o seu dia não é uma sucessão de blocos organizados por adultos cansados”, salienta.Para o especialista, os dados esta semana divulgados, são um aviso. “Portugal tem poucas crianças, e as poucas crianças que tem passam demasiado tempo dentro de instituições. Crianças com escola a mais não ficam automaticamente mais preparadas. Às vezes ficam apenas mais cansadas”, afirma. E antes do 1.º ciclo, defende, “a criança não precisa de mais escola, precisa de mais desenvolvimento”. E o brincar, conta, “é uma condição central para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e da autorregulação, e alerta para a pressão crescente para substituir experiências lúdicas por componentes mais didáticas”. Para os alunos do 1.º ciclo, o cenário é “de gravidade extrema”.Segundo um estudo da União Europeia, os alunos de 1.º ciclo, em Portugal, trabalham mais do que um adulto. Cumprem cerca de 834 horas anuais em aulas, superando a média da OCDE (800 horas) e de vários Estados-Membros da UE. Esta realidade, para este ciclo de ensino, é ainda mais “pesada”. Alberto Veronesi afirma mesmo que, para “estes pequenos trabalhadores europeus, o cenário é de gravidade extrema”. “Sujeitos a horários extensos e a um calendário que não lhes permite o necessário descanso, estes alunos pagam a fatura da incapacidade do sistema em separar a gestão de tempos familiares da missão pedagógica da escola”, explica. Para o diretor escolar é um “absurdo” que ninguém tenha coragem de confrontar esta diferença no calendário escolar face aos outros ciclos (o 1.º ciclo termina o ano duas semanas mais tarde que os restantes anos não sujeitos a exame), que “sacrifica o tempo de infância e juventude no altar de uma ocupação que, a longo prazo, apenas promove o afastamento do verdadeiro prazer de aprender”. Alfredo Leite partilha a mesma opinião e alerta para a necessidade de “proteger o brincar”. “Depois do 1.º ciclo, proteger a infância é proteger o equilíbrio entre esforço e recuperação. Em ambos os casos, a pergunta que devia orientar qualquer decisão política, pedagógica ou familiar é simples: este tempo está a desenvolver a criança ou está apenas a ocupá-la?”, questiona. Acrescenta ainda existir uma diferença enorme entre uma criança que passa muitas horas num lugar que a faz crescer e uma criança que passa muitas horas num lugar onde apenas "aprende a aguentar". “A primeira está a ser educada. A segunda está a ser treinada para sobreviver a um mundo mal organizado”, conclui. .Fusão do 1.º e 2.º ciclos: entrada em vigor em 2027 é “impossível”.Falta de professores provoca “desequilíbrio” na preparação de alunos para os exames