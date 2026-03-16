Alunos arriscam expulsão por áudio racista e misógino enviado para grupo de WhatsApp da Universidade Coimbra

Estudantes da Universidade de Coimbra arriscam ser expulsos do estabelecimento de ensino após terem enviado para um grupo de WhatsApp com cerca de 800 alunos uma mensagem de áudio com conteúdos racistas, xenófobos e misóginos.O conteúdo das mensagens, que incluem imagens a fazer apologia ao nazismo, está a chocar o meio académico da cidade, tendo a Provedoria do Estudante da Universidade de Coimbra encetado "diligências para o apuramento dos factos e envolvidos", avança o Correio da Manhã. Em causa está um áudio de cerca de cinco minutos com insultos dirigidos a mulheres, estrangeiros e negros e imagens com apologia ao nazismo.No áudio surgem várias vozes, mas apenas um dos envolvidos enviou os ficheiros, tendo já apresentado "desculpas" à universidade, politécnico e associações de estudantes, mas sem identificar os colegas igualmente envolvidos.Segundo o CM, tudo indica que o grupo pertença ao Coimbra Business School ISCAC, do Instituto Politécnico de Coimbra, correndo agora o risco de serem alvo de processos disciplinares, que podem resultar na expulsão da Universidade de Coimbra.Entretanto, a Associação Académica de Coimbra (AAC) emitiu uma "nota de repúdio" nas suas redes sociais, salientando que os episódios que ocorreram são "lamentáveis" e requerem uma "investigação rigorosa" e "tomada de providências consequentes por parte das autoridades competentes"."O racismo e qualquer forma de discriminação são atentados flagrantes aos valores da liberdade, igualdade e dignidade que definem a nossa comunidade académica. Não há espaço para ódio ou para a exclusão na nossa cidade e nas nossas instituições de ensino", pode ler-se.