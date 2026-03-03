Algarve. Suspeito de agressão com catana em posto de combustível fica em prisão preventiva

Um homem de 53 anos foi detido por suspeita de agressão com uma catana num posto de combustível no concelho de Lagoa, no Algarve, informou esta terça-feira, 3 de março, a GNR. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva. A detenção ocorreu no sábado e foi levada a cabo pelos militares do Comando Territorial de Faro, na sequência de uma ocorrência num posto de abastecimento, refere comunicado desta força de segurança.De acordo com a GNR, o suspeito "terá agredido um homem de 29 anos com recurso a uma catana, provocando-lhe ferimentos nos antebraços e numa perna", tendo a vítima assistida no local e transportada para uma unidade hospitalar.Na sequência das diligências das autoridades, após a ocorrência, foi apreendida a arma branca utilizada na agressão "e um aerossol de defesa pessoal que se encontrava na viatura do suspeito".O detido foi presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, indicou ainda a GNR..Operação da GNR do Porto resulta em dez detidos e na apreensão de droga, dinheiro, armas e carros