Algarve. Suspeito de agressão com catana em posto de combustível fica em prisão preventiva
Foto: José Carmo
Sociedade

Algarve. Suspeito de agressão com catana em posto de combustível fica em prisão preventiva

Detido é suspeito de agredir um homem de 29 anos no concelho de Lagoa. Vítima terá ficado ferida "nos antebraços e numa perna", segundo a GNR, tendo sido transferida para um hospital.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

Um homem de 53 anos foi detido por suspeita de agressão com uma catana num posto de combustível no concelho de Lagoa, no Algarve, informou esta terça-feira, 3 de março, a GNR. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva.

A detenção ocorreu no sábado e foi levada a cabo pelos militares do Comando Territorial de Faro, na sequência de uma ocorrência num posto de abastecimento, refere comunicado desta força de segurança.

De acordo com a GNR, o suspeito "terá agredido um homem de 29 anos com recurso a uma catana, provocando-lhe ferimentos nos antebraços e numa perna", tendo a vítima assistida no local e transportada para uma unidade hospitalar.

Na sequência das diligências das autoridades, após a ocorrência, foi apreendida a arma branca utilizada na agressão "e um aerossol de defesa pessoal que se encontrava na viatura do suspeito".

O detido foi presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, indicou ainda a GNR.

Algarve. Suspeito de agressão com catana em posto de combustível fica em prisão preventiva
Operação da GNR do Porto resulta em dez detidos e na apreensão de droga, dinheiro, armas e carros
Algarve
Agressão
catana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt