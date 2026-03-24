"Alerta tsunami". Veja como foi o primeiro simulacro de preparação para uma onda gigante em Lisboa

Foi realizado na manhã desta terça-feira, 24 de março, o primeiro exercício de teste do sistema de alerta de tsunami de Lisboa.No Terreiro do Paço, as sirenes tocaram, com sons e mensagens de voz, a indiciar que tratava-se de um teste de evacuação em caso de emergência.Mais de cem elementos da Proteção Civil, Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública e Autoridade Marítima Nacional estiveram envolvidos na operação.Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirmou que vai propor a realização destes testes a cada dois meses, mas o diretor da Proteção Civil municipal confirmou apenas mais um ainda este ano..Carlos Moedas: "Não tenho nenhuma coligação com o Chega, nem nunca terei".Governador do Banco de Portugal recusa comentar reforma antecipada de Mário Centeno