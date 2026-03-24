Sociedade

"Alerta tsunami". Veja como foi o primeiro simulacro de preparação para uma onda gigante em Lisboa

Exercício para testar sistema de sirenes e rota de evacuação no caso de um tsunami foi feito no Terreiro do Paço. Presidente da CML quer a cada dois meses, Proteção Civil confirma mais um este ano.

Foi realizado na manhã desta terça-feira, 24 de março, o primeiro exercício de teste do sistema de alerta de tsunami de Lisboa.

No Terreiro do Paço, as sirenes tocaram, com sons e mensagens de voz, a indiciar que tratava-se de um teste de evacuação em caso de emergência.

Mais de cem elementos da Proteção Civil, Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública e Autoridade Marítima Nacional estiveram envolvidos na operação.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirmou que vai propor a realização destes testes a cada dois meses, mas o diretor da Proteção Civil municipal confirmou apenas mais um ainda este ano.

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