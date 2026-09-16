Afixados resultados dos exames nacionais do Ensino Secundário realizados na época extraordinária

Os resultados dos exames nacionais do Ensino Secundário realizados na época extraordinária foram esta quarta-feira, 16 de setembro, afixados nas escolas.

Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação defende que o "sucesso da classificação digital na época extraordinária, tal como também verificado na 2.ª fase, não invalida a melhoria de que este processo será alvo no próximo ano letivo".

"Demonstra também a capacidade de ultrapassar rapidamente os constrangimentos verificados na 1.ª fase e, por outro lado, que o modelo de classificação digital funciona, sendo as suas mais-valias ainda mais evidentes futuramente com a consolidação de processos. No seguimento dos mecanismos de monitorização e dos ajustes técnicos introduzidos durante a 1.ª fase, verificou-se também na época extraordinária um número muito residual de situações de erro reportadas pelos professores classificadores, que, no entanto, foram rapidamente corrigidas", acrescentou o gabinete de Fernando Alexandre.

Na época extraordinária foram realizadas mais de 21 mil provas, o que corresponde a mais de 160 mil itens. Os professores classificadores vão receber um euro por cada item classificado e de forma digital e 10 euros por cada prova corrigida em formato de papel, à semelhança do aplicado em relação à 1.ª e 2.ª fases.

Também na época extraordinária, os alunos terão acesso de forma gratuita às provas em formato PDF. "Esta medida, introduzida este ano pela primeira vez, reforçou a fiabilidade, a transparência e a confiança no sistema de avaliação externa", frisa o ministério.

A realização da época extraordinária dos Exames Nacionais do Ensino Secundário, nos dias 3, 4, 7 e 8 de setembro, "visou assegurar que nenhum aluno foi prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis, uma vez que as dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica da 1.ª fase impediram alguns estudantes de conhecer as suas classificações definitivas atempadamente, o que poderá ter condicionado a decisão de inscrição e de realização de exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos".

No caso de o mesmo exame ter sido realizado na segunda fase e em setembro, conta a melhor classificação obtida.

Na segunda-feira, as escolas procederam também à afixação dos resultados dos processos de reapreciação relativos à segunda fase. Do total de 2.563 pedidos, em 1.928 (75,2%) verificou-se uma subida da classificação, em 254 (9,9%) uma descida, sendo que nos restantes 381 (14,9%) a nota manteve-se.