Aeroportos da União Europeia esperam filas de duas horas no controlo de fronteira na semana da Páscoa

Aeroportos e companhias aéreas da União Europeia (UE) alertaram esta segunda-feira, 30 de março, para tempos de espera superiores a duas horas nos controlos de fronteira para cidadãos de países terceiros durante a semana da Páscoa.Estes atrasos previstos devem-se a "problemas operacionais" com a implementação do novo mecanismo europeu de acesso.O novo Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), para registo digital de cidadãos estrangeiros que entram no Espaço Schengen, concluirá a sua fase de implementação a 09 de abril, sendo obrigatório que os Estados-Membros registem 100% dos cidadãos não pertencentes à UE até 31 de março.A implementação "está a terminar precisamente no pico das viagens durante as férias da Páscoa", alertaram a associação europeia de aeroportos ACI Europe e a associação da indústria aérea A4E numa declaração conjunta divulgada esta segunda-feira."Reiteramos nosso apelo à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para que estendam a possibilidade de suspensão total ou parcial do EES — quando operacionalmente necessário — ao longo da temporada de verão de 2026", enfatizaram.Este novo sistema de registo, que começou a ser implementado nos países do Espaço Schengen em outubro de 2025, incluiu, durante estes seis meses, a salvaguarda de que, em períodos de maior fluxo de viajantes, as autoridades de controlo fronteiriço podem ativar a suspensão parcial e total do sistema, mas a partir de 09 de abril, data final do período de transição do EES, a suspensão total não poderá ser aplicada.Aeroportos e companhias aéreas indicaram que, com a implementação dessa suspensão, os tempos de espera já estão a chegar a "duas horas nos horários de pico, e alguns aeroportos estão a registar filas ainda maiores".O tempo de espera no controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa atingiu este domingo um pico de duas horas para quem chegou pelas 08:30, mas entretanto diminuiu para menos de uma hora, segundo a PSP e a ANA.Contactada pela agência Lusa na sequência de relatos de passageiros indicando que tinham chegado a Lisboa pelas 06:00 e às 11:00 ainda continuavam à espera na fila do controlo de fronteira, fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal indicou que "o tempo máximo de espera nas chegadas do Aeroporto Humberto Delgado atingiu as duas horas, num pico registado pelas 08:30".A ACI e a A4E alertam para o risco de "a situação piorar" devido à exigência de registo de 100% dos cidadãos de países terceiros a partir de 31 de março e ao fim do período de transição em 09 de abril."A combinação da exigência de registo integral e da menor flexibilidade operacional deverá exercer uma pressão sem precedentes sobre as operações de controlo de fronteiras", afirmaram."Reiteramos nosso apelo à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para que estendam a possibilidade de suspensão total ou parcial do EES — quando operacionalmente necessário — ao longo da temporada de verão de 2026", enfatizaram.Segundo estas organizações, os problemas operacionais também decorrem da "escassez persistente e estrutural de pessoal de controlo de fronteiras, de problemas técnicos e de manutenção nos quiosques de autoatendimento e do uso limitado dos controlos automatizados de fronteira".