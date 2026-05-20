Aeroporto de Lisboa. Menos tempos de espera com nova estratégia

Os tempos de espera no Aeroporto de Lisboa têm vindo a estabilizar como resultado de uma série de fatores e estratégias da Polícia de Segurança Pública (PSP). Uma delas é utilizar a chamada “zona X” para receber o máximo de voos vindos de fora do Espaço Schengen que não sejam considerados de alto risco. Tem sido o caso de algumas ligações provenientes do Brasil. Nesta zona, estão instaladas dez boxes com agentes policiais e E-Gates. Os passageiros podem contar com auxílio de técnicos para o uso das máquinas. Esta manhã, 20 de maio, no horário em que mais voos chegam provenientes de fora do Espaço Schengen, oito das dez boxes estavam preenchidas, sabe o DN. Os turistas passam pelo controlo nas máquinas, onde é necessário fazer a recolha dos dados biométricos. Já os estrangeiros residentes em Portugal, nomeadamente os imigrantes detentores do título, passam direto para a conferência documental. Para este último grupo, o tempo de espera é de menos de cinco minutos. O DN sabe que a utilização desta zona, com diferenciação de procedimentos para residentes e turistas, tem sido uma das estratégias para a redução dos tempos de espera nas chegadas.De acordo com dados oficiais da PSP partilhados esta tarde, o tempo máximo de espera nas chegadas do Aeroporto de Lisboa foi de 40 minutos, 37 minutos em Faro e 35 minutos no Porto. Nas saídas, os tempo máximo de espera foram 41 minutos na capital, dez em Faro e dez no Porto.”Um embaraço”O ministro das Infraestruturas garantiu que o Governo está comprometido em encontrar uma solução para as filas nos aeroportos. Numa audição regimental na Assembleia da República, Miguel Pinto Luz admitiu que a situação a que se assiste frequentemente, com esperas de duas horas ou mais no controlo de fronteiras, “é um embaraço”. “Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida. Não vou pôr a minha cabeça na areia. Nas próximas semanas, no próximo mês, vamos mitigar a situação. Estamos a investir tudo o que é possível no hardware”, afirmou Miguel Pinto Luz.Já o Ministério da Administração Interna anunciou recentemente que o Aeroporto de Lisboa vai ter mais boxes de controlo manual de fronteiras a partir de 29 de maio para reforçar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera. Outro anúncio recente é o de reforço de 360 polícias nos aeroportos a partir de julho. São profissionais que estão a terminar o curso de formação.amanda.lima@dn.pt.“É um embaraço”. Pinto Luz garante que Governo está comprometido em acabar com filas nos aeroportos.Montenegro insatisfeito com resposta dada por parte dos serviços de fronteira nos aeroportos