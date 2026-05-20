O ministro das Infraestruturas garantiu que o Governo está comprometido em encontrar uma solução para as filas nos aeroportos.
O ministro das Infraestruturas garantiu que o Governo está comprometido em encontrar uma solução para as filas nos aeroportos.Foto: Reinaldo Rodrigues
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Aeroporto de Lisboa. Menos tempos de espera com nova estratégia

A chamada “zona X” está a receber voos com grande volume de passageiros. Estrangeiros residentes ficam poucos minutos à espera.
Amanda Lima
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