Advogado Paulo Topa detido no Porto em investigação por desvio de fundos
Jorge Firmino
Sociedade

A detenção ocorre dias depois de a SIC noticiar que o advogado e três administradores de insolvência são suspeitos de desviar dez milhões de euros de empresários em falência.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária (PJ) deteve este domingo, 21, no Porto o advogado Paulo Topa, confirmou à Lusa fonte da polícia, tendo a diligência ocorrido no âmbito de uma investigação por desvio de fundos.

A detenção ocorre dias depois de a SIC noticiar que o advogado e três administradores de insolvência são suspeitos de desviar dez milhões de euros de empresários em falência.

A detenção do advogado foi inicialmente noticiada pela SIC Notícias, que refere que o mandado foi emitido porque as autoridades consideraram haver risco de fuga para o Brasil.

Paulo Topa será ouvido no primeiro interrogatório judicial nas 48 horas após a detenção, o que deverá ocorrer até terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Segundo fonte da PJ, o interrogatório ainda não se encontra agendado.

De acordo com a investigação da SIC, ao longo de uma década, o advogado terá participado na criação de 50 empresas de fachada, elaborando créditos falsos e aliciado pessoas vulneráveis, incluindo um sem-abrigo, para servirem como testas-de-ferro.

No site da Ordem dos Advogados, a cédula profissional de Paulo Topa surge como estando inativa.

Polícia Judiciária
desvio de fundos

