Sociedade

Mulher agredida por bombeiro em agosto na Madeira perdoou o marido e procedimento criminal foi suspenso

Diário de Notícias da Madeira avança na edição deste domingo, 21, que a mulher perdoou o arguido e não haverá julgamento. Vídeo da agressão tornou-se viral nas redes sociais.
Os eventos remontam a agosto deste ano, quando um bombeiro de 35 anos da cidade de Machico, na ilha da Madeira, foi detido por ter agredido violentamente a mulher, de 34, em frente ao filho de nove anos, num ato que foi filmado por câmaras de videovigilância e tornou-se viral nas redes sociais. O homem ficou em prisão preventiva a 28 de agosto e, desde 15 de outubro, estava sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.

O Diário de Notícias da Madeira avança na edição deste domingo, dia 21 de dezembro, que o homem não irá a julgamento porque a mulher desistiu do procedimento criminal contra o marido. Ao jornal afirmou que apenas a imposição da "medida de coação de proibição de contactos” impede neste momento que estejam juntos como casal, sublinhando que a agressão foi um "ato isolado".

O jornal avança ainda que a mulher informou o Juízo de Instrução Criminal do Funchal que não pretendia continuar o procedimento criminal. E que o arguido fez um requerimento a pedir a suspensão do processo. O pedido foi aceite pela juíza de instrução criminal e o arguido obrigado a fazer tratamento para o alcoolismo e a frequentar um programa contra a violência doméstica.

Em outubro, o Ministério Público deduziu acusação contra o bombeiro por suspeita de dois crimes de violência doméstica agravados, praticados contra a mulher e o filho de nove anos.

Na altura do acontecimentos, em agosto, a vítima sofreu um grande hematoma num dos olhos e foi submetida a uma cirurgia no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. O homem admitiria naquela ocasião ao Diário de Notícias da Madeira estar “profundamente arrependido" pelos seus atos.

Imagem da agressão captada por câmara de videovigilância.
Violência Doméstica
Arquipélago da Madeira

