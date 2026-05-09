Adiado protesto contra construção de hotel de luxo no Quartel da Graça em Lisboa

O protesto contra a construção de um hotel de luxo no antigo Quartel da Graça, em Lisboa, que iria decorrer na tarde deste sábado, 9 de maio, com fados em frente ao edifício público foi cancelado devido à previsão de chuva e vento forte.Segundo adiantou à Lusa fonte da organização, o evento ‘Há fado no coreto’ “foi adiado por causa do alerta meteorológico”, acrescentando que “nova data” irá ser comunicada “assim que possível”.O distrito de Lisboa está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada e vento forte, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.O protesto foi agendado pela assembleia de cidadãos contra a construção de um hotel de luxo no antigo Quartel da Graça, que embora reconheça que “não vai ser fácil” travar o projeto do grupo hoteleiro Sana, reforçou que a assembleia de cidadãos vai “tentar até o fim”..Novo protesto contra hotel no Quartel da Graça em Lisboa este sábado ao som de fado