Acidentes no IC8 provocam dois mortos na zona de Pombal

Dois homens, um com cerca de 60 anos e outro com 45 anos, morreram na madrugada desta terça-feira, 21 de abril, na sequência de acidentes no IC8, na zona de Pombal, distrito de Leiria, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).Por volta das 07:30, uma colisão entre dois veículos ao quilómetro 43, perto da cidade de Pombal, originou a morte de um dos ocupantes, de 45 anos, ferindo com gravidade outro homem, de 30 anos.O choque obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, situação que, segundo a GNR, ainda se mantém.Segundo uma fonte do Comando Sub-regional da Região de Leiria, estão no local 17 operacionais em operações de socorro, com recurso a oito veículos.Antes, cerca das 01:10, o despiste de uma viatura ligeira de passageiros junto ao parque industrial Manuel da Mota, no sentido este-oeste, ao quilómetro 38,5, fez com que o automóvel se incendiasse.Na sequência, registou-se a morte do condutor, um homem com cerca de 60 anos, ficando o outro ocupante, também masculino, com 25 anos, ferido com gravidade.De acordo com o Comando Sub-regional da Região de Leiria, estiveram no local da ocorrência 15 operacionais com sete veículos.