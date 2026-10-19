Acidente ferroviário corta circulação na Linha do Vouga em Águeda

A Linha do Vouga está suspensa na zona de Águeda, no distrito de Aveiro, na sequência de um abalroamento ferroviário, que envolveu uma viatura ligeira e provocou um ferido ligeiro, revelou esta segunda-feira, 19 de outubro, fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro, o acidente ocorreu cerca das 14:00, tendo causado ferimentos ligeiros numa mulher que seguia na viatura.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) referiu que o abalroamento ocorreu numa passagem de nível automatizada, no Casainho, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, em Águeda.

A circulação ferroviária encontra-se suspensa entre Águeda e Aveiro.