Linha do Oeste cortada devido a abalroamento de veículo ligeiro por comboio. Há um ferido grave
Sociedade

Linha do Oeste cortada devido a abalroamento de veículo ligeiro por comboio. Há um ferido grave

O ferido está a ser assistido no local.
DN/Lusa
A linha ferroviária do Oeste encontra-se cortada à circulação de comboios devido ao abalroamento de uma viatura em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, na manhã desta terça-feira, 14 de outubro.

O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oestea diantou que o veículo ligeiro de passageiros foi abalroado por um comboio às 09:39.

O acidente provocou um ferido considerado grave que, de acordo com a mesma fonte, está a ser assistido no local para ser estabilizado pela tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.

No local, às 10:11, estavam 15 operacionais e sete veículos, de acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

Atropelamento ferroviário corta circulação na estação da Mealhada
Torres Vedras
comboios

