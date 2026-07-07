Local está isolado.
Local está isolado.Foto: Tiago Petinga / Lusa
Sociedade

Autocarro em Agualva-Cacém despista-se, mata duas pessoas e deixa vários feridos

Autocarro despistou-se e atingiu pessoas que estavam no passeio. Duas mulheres que estavam na paragem morreram.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas num acidente de autocarro esta manhã, 07 de julho. A notícia foi avançada pelo CM, que também avança a informação de que quatro dos feridos estão em estado grave e recebem atendimento hospitalar em vários hospitais da região de Lisboa. O alerta foi dado pouco depois das 9:30.

A acidente aconteceu nas proximidades da estação de comboios Agualva-Cacém, na área metropolitana de Lisboa. O local é bastante movimentado, principalmente em horas de ponta. A Lusa avança que as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos.

O veículo estará desgovernado e as vítimas foram atropeladas pelo autocarro quando estavam na paragem. Segundo informação do site da Proteção Civil, a ocorrência é descrita como "atropelamento rodoviário".

Pero das 11:00, o número de operacionais no local subiu para 35 bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz e da PSP, apoiados por 16 viaturas, entre elas duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) isolou o local e o presidente da câmara de Sintra acompanha a ocorrência. Foi ainda enviada para a zona do acidente uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência.

Em declarações à imprensa, o Intendente Francisco Alves, comandante da divisão de trânsito da PSP, afirmou que as vítimas feridas estavam tanto no passeio, quanto dentro do veículo. Segundo Alves, a "prioridade é socorrer as vítimas" e também "prestar assistência a todas as pessoas".

O trânsito na zona está normalizado, mas o túnel de acesso está condicionado. A brigada de trânsito vai investigar o caso.

Foto: Tiago Petinga / Lusa
Local está isolado.
Influencer Tiago Grila vai a julgamento por atropelamento de mulher na Amadora
Acidente
Autocarro
Diário de Notícias
www.dn.pt