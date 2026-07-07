Autocarro em Agualva-Cacém despista-se, mata duas pessoas e deixa vários feridos

Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas num acidente de autocarro esta manhã, 07 de julho. A notícia foi avançada pelo CM, que também avança a informação de que quatro dos feridos estão em estado grave e recebem atendimento hospitalar em vários hospitais da região de Lisboa. O alerta foi dado pouco depois das 9:30.A acidente aconteceu nas proximidades da estação de comboios Agualva-Cacém, na área metropolitana de Lisboa. O local é bastante movimentado, principalmente em horas de ponta. A Lusa avança que as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos. O veículo estará desgovernado e as vítimas foram atropeladas pelo autocarro quando estavam na paragem. Segundo informação do site da Proteção Civil, a ocorrência é descrita como "atropelamento rodoviário".Pero das 11:00, o número de operacionais no local subiu para 35 bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz e da PSP, apoiados por 16 viaturas, entre elas duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier.A Polícia de Segurança Pública (PSP) isolou o local e o presidente da câmara de Sintra acompanha a ocorrência. Foi ainda enviada para a zona do acidente uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência.Em declarações à imprensa, o Intendente Francisco Alves, comandante da divisão de trânsito da PSP, afirmou que as vítimas feridas estavam tanto no passeio, quanto dentro do veículo. Segundo Alves, a "prioridade é socorrer as vítimas" e também "prestar assistência a todas as pessoas".O trânsito na zona está normalizado, mas o túnel de acesso está condicionado. A brigada de trânsito vai investigar o caso..Influencer Tiago Grila vai a julgamento por atropelamento de mulher na Amadora