Acampada de Lisboa decide manter-se nos Restauradores até ao próximo sábado

Os participantes da Acampada de Lisboa afirmam que vão permanecer na Praça dos Restauradores, na capital, pelo menos até ao próximo sábado. A decisão foi tomada durante uma assembleia popular realizada na tarde deste domingo (15).

O objetivo do movimento passa por integrar a manifestação convocada pela CGTP para o próximo sábado, pretendendo transferir e montar as suas tendas em frente à Assembleia da República nessa data.

Esta deliberação surge após a PSP ter avançado com a possibilidade de emitir uma ordem de desmobilização das tendas a partir das 00h30.

Cerca de 40 tendas encontram-se instaladas nos Restauradores desde a noite do passado sábado, local para onde o protesto se deslocou na sequência da montagem de um mercado de Natal no Rossio.

Ainda durante a tarde de domingo, Levi Galaio, um dos porta-vozes do movimento, já havia antecipado à Renascença a vontade do grupo em manter a posição. "A intenção, para já, será continuarmos por cá, a lutar", afirmou.