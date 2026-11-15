Acampada pela habitação passa a noite nos Restauradores apesar da chuva

Os manifestantes da acampada pelo direito à habitação em Lisboa passaram a noite de sábado para domingo na Praça dos Restauradores, depois de terem deixado a Praça D. Pedro IV (Rossio), onde já está instalado o tradicional Mercado de Natal.

Apesar da chuva intensa que se fazia sentir na capital, a montagem das primeiras estruturas arrancou por volta das 23h40. No espaço de apenas uma hora, foram erguidas cerca de 25 tendas, mas que depois chegaram a 40, numa vigília noturna que reuniu aproximadamente 150 pessoas em grupos e à conversa, entre as quais o deputado do Bloco de Esquerda Fabian Figueiredo.

Ao contrário de operações anteriores no Rossio, a instalação decorreu sem qualquer sinal de presença ou intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP), que manteve uma postura de acompanhamento à distância.

Na manhã deste domingo, em declarações à SIC Notícias, Mariana Carneiro, porta-voz da acampada, justificou a mudança para os Restauradores por se tratar de um "sítio bastante visível, uma zona de passagem, com muitos transportes públicos à volta", sublinhando a intenção de facilitar o contacto direto com os cidadãos.

A representante do movimento destacou também o simbolismo político e urbano da nova localização, situada no topo sul da Avenida da Liberdade: "Estamos no fim de uma avenida que ilustra exatamente a gentrificação de Lisboa, com comércio de luxo para quem tem apenas muita capacidade financeira", afirmou, apontando igualmente para a concentração de hotéis de luxo na envolvente. "Queremos uma cidade para as pessoas que aqui vivem, para os lisboetas — isso não é o que está a acontecer", acrescentou, exigindo medidas contra a especulação imobiliária.

A pernoita nos Restauradores acontece no fecho de um sábado marcado por manifestações pelo direito à habitação em mais de 30 cidades portuguesas, convocadas pela plataforma Casa Para Viver, e dois dias após uma delegação dos movimentos ter sido recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República, António José Seguro.

Acusando o Governo de ausência de respostas concretas às reivindicações nas ruas, os ativistas garantem que a acampada não esgota a contestação. Além da manutenção de assembleias populares e de uma programação diária na praça, o movimento confirmou a participação na manifestação da CGTP, no próximo dia 21 de novembro, e anunciou uma concentração frente à Assembleia da República para o dia 24.