A1 reabre esta sexta-feira na totalidade após aval de LNEC e IMT

A Autoestrada 1 (A1) vai abrir esta sexta-feira, 27 de fevereiro, na totalidade, após as obras que se seguiram à derrocada de parte da via, na zona de Coimbra.O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) já terminaram verificações de segurança e deram luz verde à reabertura total da circulação, avança a RTP.. Em 11 de fevereiro, o rebentamento do dique de Casais, na margem direita do rio Mondego, em Coimbra, junto à Autoestrada A1, levou à erosão do encontro norte com o Viaduto C e subsequente abatimento da plataforma da A1 ao quilómetro 191.A circulação foi entretanto restabelecida, de forma condicionada, entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, pelas 19:30 de segunda-feira..Derrocada na A1. Presidente da Brisa garante que obra fica pronta amanhã e não vai pedir compensação ao Estado.Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.