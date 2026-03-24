A1 cortada no sentido norte-sul em Vila Nova de Gaia devido a incêndio em camião

A Autoestrada 1 (A1) está cortada no sentido norte-sul ao quilómetro 295, em Vila Nova de Gaia, devido a um incêndio num camião que transportava cerveja, disse esta terça-feira, 24 de março, fonte da Proteção Civil.À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que o alerta foi dado às 10h08, sendo que pelas 11h00 “o incêndio já estava dado como extinto”. . Segundo informação da Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito está a ser desviado no nó de Jaca para a A29.No local estiveram operacionais do Batalhão Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, dos bombeiros voluntários de Coimbrões e dos Carvalhos, num total de 29 operacionais e 10 viaturas.