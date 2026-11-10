“A vítima não pode continuar a ser a única a sair de casa”, defende APAV
Foto: Paulo Spranger
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“A vítima não pode continuar a ser a única a sair de casa”, defende APAV

O DN entrevistou a nova presidente da entidade, Cristina Soeiro e a diretora executiva Carmen Rasquete sobre o novo mandato.
Amanda Lima
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