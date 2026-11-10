“A vítima não pode continuar a ser a única a sair de casa”, defende APAV

Cristina Soeiro, antes vice-presidente e agora presidente da APAV, como se sente ao assumir este cargo?Estou a encarar como uma coisa muitíssimo positiva, como um desafio que me vai permitir desenvolver uma série de coisas com que eu posso contribuir para esta área, nomeadamente as que têm a ver com a área da investigação científica, de projetos. Vejo também como algo muito honroso. Quais são as principais prioridades?O apoio à vítima é um foco central. Agora, a maneira como é que nós damos o apoio à vítima é a nossa preocupação. É uma resposta que exige especialização, porque temos aqui diferentes tipos de desafios, e essa especialização implica preparar os nossos técnicos. Isso é muito importante, e estamos a trabalhar um bocadinho nesta valência, que já era um trabalho que vinha a ser feito, mas é uma meta que é um foco nosso.Entre todas as pessoas que\u0007atendem, qual é o maior grupo?O grande grupo é o da violência doméstica. Isso sem dúvida e temos várias realidades. Desde as crianças às mulheres, à violência nas relações de intimidade e à violência contra os idosos. Esse é o grande grupo. Depois temos as respostas mais especializadas, como as crianças vítimas de abuso sexual. E as coisas mais relacionadas com as populações mais jovens, como o bullying e o cyberbullying.De que forma a experiência como psicóloga forense na PJ e professora contribui para agora assumir a presidência da APAV?Na perspectiva do meu trabalho de 26 anos na PJ, tenho a capacidade de identificar necessidades. Adaptar, criar respostas, isso é uma coisa que ao longo destes anos eu fui trabalhando.Em termos de formação, por exemplo, profissional, adaptada, feita à medida, que é uma coisa que temos que fazer muito. Não é algo que me assusta, pelo contrário, é do desafio que gosto. E aqui na APAV há também esse tipo de necessidades, ainda que de uma forma diferente, mas muito acentuada, pois às vezes também damos respostas de formação para outros grupos profissionais que nos procuram para isso. Há ainda o conhecimento sobre o comportamento criminal e sobre a violência, que acho que é um contributo que eu transporto para aqui, agora numa vertente diferente. Sobre o tema da violência doméstica, avaliam qual é a principal falha quando temos um caso de feminicídio, por exemplo?Carmem Rasquete: Mais do que o que falha, gostava que nos focássemos naquilo que, de facto, temos de integrar. Aquilo que eu acho que é decisivo para uma resposta o melhor possível a uma vítima de crime é o trabalho de rede, de cada um saber o seu papel e de cada um puxar pelo seu papel. Aquilo que é o nosso papel é promover os direitos da vítima de crime e a sua proteção ao longo de todo o processo. O que acontece quando trabalhamos em cooperação é que também as outras entidades têm outras responsabilidades e outros mandatos. Se nós conseguirmos olhar para cada uma das instituições, para o valor que essa instituição pode trazer para a vítima de crime, confiando no trabalho do outro e respondemos de forma cooperativa para o melhor desfecho possível para uma vítima de crime, eu acho que aí conseguimos dar a melhor resposta possível e, espero eu, evitar estas situações que nós continuamos a acompanhar e em que continuamos a ter números que são trágicos ao longo dos anos.Cristina Soeiro: Acho que ainda não somos vistos como um par do sistema. Nós e outras organizações da sociedade civil. A verdade é que continua a ser um trabalho difícil e exigente, em que eu acho que ainda não temos todos os recursos suficientes para dar uma resposta em que consigamos sempre evitar uma morte. Porque não é apenas a pessoa que parte, são as pessoas que ficam e é tudo o resto que envolve. Desde a família aos amigos, aos profissionais que estavam envolvidos. Ao mesmo tempo, vejo é uma progressão muito positiva de conceituação dos fenómenos, na maneira como se define o que é violência, de assumir as várias entidades que têm responsabilidade de intervenção. Por outro lado, acho preocupante, além do número de vítimas, haver determinados discursos sobre aquilo que é o papel da mulher. Há mais de 25 anos, quando entrei na PJ, nunca imaginava ver isto acontecer. Estamos a passar por uma fase muito difícil. O ciclo da violência acompanha, muitas vezes, os movimentos sociais associados às fases difíceis, na vertente financeira e social. E nós estamos agora a passar por uma fase dessas.E a independência financeira da vítima é essencial para sair do ciclo de violência.Carmen Rasquete: Já existe uma rede extensa e sedimentada naquilo que são as casas-abrigo. Se depois a autonomização a partir da resposta da casa-abrigo é possível, isso está a ser cada vez mais difícil, porque o acesso à habitação, que é essencial, também está mais difícil, assim como está a aumentar o custo de vida. E já não podemos dizer que é só nas grandes cidades. O custo de vida está alto de uma forma transversal, não é? Se eu tenho de recomeçar a minha vida, certamente que no acesso à habitação tudo isso vai ser bem mais dificultado. E impede-nos de autonomizar, ou melhor, impede que as pessoas consigam autonomizar-se. Porque ninguém quer estar numa casa-abrigo para sempre, nem poderá estar. A dificuldade pode estar depois na autonomização, porque uma das questões é o acesso à habitação e ao trabalho. A verdade é que se for uma mulher com filhos, é mais difícil, porque não temos como. Quem é que vai ficar com os miúdos quando eu estou a trabalhar? Se eu trabalhar em turnos, quem é que vai ficar a cuidar deles? Portanto, há aqui todo um outro conjunto de dificuldades, o que torna o trabalho da APAV ainda mais importante nesse momento.Cristina Soeiro: Há aqui uma questão que quero trazer. Nós temos de começar a olhar para as situações em que, de facto, o agressor deve sair do contexto da violência. Por diversas razões, às vezes é uma situação de emergência. Agora, essa componente do caso precisa de ser analisada: verificar qual o custo-benefício de um ou outro sair. Ter em conta que a pessoa que é fonte de violência tem de ser encarada de outra forma. Eu acho que enquanto isto não começar a ser articulado, nós vamos continuar a ter esta dificuldade com as vítimas. Há, sim, situações em que a vítima tem de sair de casa, mas há outras em que, de facto, se removermos a pessoa que é a fonte da violência, mesmo que temporariamente, através do sistema de justiça, resolvemos aqui parte do problema. Eu acho que esse passo tem que ser dado. Aliás, existem já modelos, noutras realidades, que demonstram a eficácia desta resposta. Mas então por que razão o agressor é que fica com\u0007a sua vida normal e a vítima\u0007tem de sair?Depende de muita coisa, depende do caso, depende do tipo de violência, depende da gravidade da situação, depende da rapidez, depende do papel financeiro que o agressor tem face à família. E aqui também esta resposta, a retirada da vítima de casa, é geralmente uma situação de emergência. É preciso equacionar o problema desde a raiz, na emergência da análise de quem é que sai e quando. Isso também vai melhorar a capacidade de apoio que damos às pessoas, de as autonomizar a partir dos seus passos, que é o ideal. A decisão tem de ser tomada de uma forma muito rápida e se se conseguir retirar o agressor daquele espaço, tal permite à vítima continuar a sua vida, o seu trabalho, a sua família. Até mesmo em prevenção de comportamentos futuros. Isto é uma mensagem importante a transmitir, que a violência não é um comportamento aceitável. É uma mensagem não verbal, de que isto não é aceitável e a pessoa tem que ser retirada do contexto.E há um aumento da procura\u0007por vítimas imigrantes?Carmem Rasquete: De uma forma em geral, o que eu posso dizer é que temos um aumento. Se fizer uma análise mais bruta, se tivermos um aumento de pessoas obviamente vamos ter um aumento de pessoas de todas as nacionalidades. Isso quer dizer que já chegámos a mais pessoas. Mesmo tendo em conta que em relação às vítimas imigrantes é preciso adicionar camadas de dificuldade, como a língua, perceberem que existe uma organização que pode ajudar, etc. Existe a comunicação, mas existe também um conjunto de dificuldades que torna mais difícil para uma pessoa migrante conseguir aceder ao que quer que seja. Temos também mais pessoas migrantes naquilo que tem a ver com a questão do discurso de ódio, sobretudo o discurso de ódio online.Cristina Soeiro: Depois também há as especificidades culturais, não é? Geralmente as pessoas às vezes têm toda uma visão do que é que é ser vítima de violência ou não. Ou não está claro para aquela pessoa porque aquela experiência culturalmente não é vista, ou não é trabalhada, como uma forma de violência. Do ponto de vista do trabalho que fazemos, é outro desafio.Por falar em desafios, como avaliam o financiamento\u0007da APAV?Carmem Rasquete: O financiamento da APAV é diverso. Sempre foi e continua a ser uma das formas de assegurar a sustentabilidade. Muitas das nossas respostas que estão no terreno são também fruto de uma aposta de política pública através do Portugal 2030, ao qual todas as entidades concorriam para conseguir ter financiamento para as suas respostas. Aquilo que nos foi dito é que esse financiamento entrará no Orçamento do Estado, o que ainda não temos é o pormenor da concretização, como é que vai ser feito. Somos uma instituição muito grande e temos que responder a muitas questões, que surgem de diferentes tipos de vítimas.Temos 157 pessoas a trabalhar connosco, mais os voluntários. A nossa resposta acontece 24 horas por dia, sete dias por semana. Não podemos depender só de financiamentos pluruanuais, é muito instável para pessoas que precisam de estabilidade para trabalhar. A gestão é diária mesmo. Temos outras iniciativas como a consignação do IRS, os juros particulares e, obviamente, tentamos sempre alargar ideias para a criação de fundos e projetos.Cristina Soeiro: Os projetos têm um papel cultural de financiamento e também potenciam a prevenção. Aqui também há esta perspectiva e temos até projetos de prevenção em crianças, como em questões de sexualidade. Esta componente de prevenção não é central no trabalho da APAV, mas também tem a importância de informar as pessoas, dar-lhe alguma literacia nestas questões da violência e de comportamentos abusivos, como, por exemplo, explicando o que é violência no namoro. A intervenção na vítima não pode ser só vítima reativa, mas também preventiva.Aquilo que sempre trabalhámos leva em conta todo o ambiente que pode estar à volta de uma vítima. Isso passa até por ensinar comportamentos. Por exemplo, não deixar passar um comportamento violento. Porque não fazer nada, ou ficar só filmar, também é permitir que o comportamento se mantenha e isso é perpetuar a violência. Se tivermos uma sociedade com este mindset, de facto, podemos evoluir ainda mais.amanda.lima@dn.pt.Tráfico humano: “Nem a descida de sinalizações significa menos crimes, nem a subida significa mais”.Procuradora alerta: "Se a vítima de violência doméstica não for acompanhada a todos os níveis, ela vai desistir"