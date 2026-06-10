A Luz que Coroa o "Arquiteto de Deus": Leão XIV inaugura a Torre de Jesus Cristo na Sagrada Família

Exatamente um século depois de o genial arquiteto Antoni Gaudí ter sido colhido mortalmente por um elétrico nas ruas de Barcelona, o seu maior legado ergueu-se, finalmente, à sua altura planeada. Esta quarta-feira, 10 de junho de 2026, a Basílica da Sagrada Família viveu o momento mais marcante da sua história recente: a bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo, a 18.ª e última do templo, que passa oficialmente a ser a igreja mais alta do mundo, atingindo os 172,5 metros de altura.A cerimónia solene, que marca o ponto central da histórica viagem de uma semana do Papa Leão XIV a Espanha, reuniu mais de quatro mil convidados no interior da basílica e milhares de fiéis nas imediações do Carrer de la Marina. O evento contou com a presença de altas individualidades do Estado espanhol, incluindo os reis Felipe VI e Letizia, o presidente do Governo espanhol e o presidente da Generalitat da Catalunha.Durante a homilia da missa solene, o papa Leão XIV sublinhou o simbolismo desta imponente estrutura vertical, coroada por uma monumental cruz de cerâmica branca brilhante com os seus braços característicos e mais de 100 toneladas de peso.."Que esta torre, que hoje se ergue como o ponto mais alto de Barcelona, seja um apelo permanente para que os povos se unam (...)." Papa Leão XIV.Para o Sumo Pontífice, a imponência da basílica não deve ser interpretada como um símbolo de soberba humana, mas sim como um farol espiritual para a Humanidade num tempo marcado por divisões, conflitos e incertezas."No coração deste templo, que une de forma tão sublime a terra ao céu, recordamos que a verdadeira beleza convoca-nos à harmonia, e não à rutura. Que esta torre, que hoje se ergue como o ponto mais alto de Barcelona, seja um apelo permanente para que os povos se unam no respeito mútuo, na solidariedade e na busca incessante pela paz", proclamou Leão XIV perante uma audiência em absoluto silêncio.O papa estabeleceu uma ponte direta entre a mensagem de reconciliação global e o legado de Gaudí, afirmando que o arquiteto catalão "não desenhou apenas pedras; esculpiu uma oração que ecoa através dos tempos e que hoje, 100 anos depois da sua partida terrena, se apresenta ao mundo em toda a sua plenitude."A herança de Bento XVI e Francisco: "Técnica, Arte e Fé"A ligação do Vaticano à Sagrada Família tem uma longa e rica história de consagrações e palavras de admiração. A conclusão desta colossal estrutura recorda as palavras proferidas pelo papa Bento XVI quando consagrou o templo como Basílica Menor em novembro de 2010. Na altura, o papa alemão descrevera a obra de Gaudí como uma "maravilhosa síntese de técnica, de arte e de fé", destacando como o arquiteto conseguira "superar a cisão entre consciência humana e consciência cristã".Também o papa Francisco, ao longo do seu pontificado, fez questão de sublinhar a importância do templo como símbolo de acolhimento e da centralidade da família. Em mensagens anteriores enviadas à Arquidiocese de Barcelona, Francisco referia-se à basílica como "um farol de misericórdia com as portas sempre abertas." Um conceito que Leão XIV fez questão de resgatar na cerimónia desta quarta-feira ao declarar: "A Igreja é uma casa de portas abertas, tal como as fachadas deste templo acolhem todas as direções do vento e da vida humana."Conclusão da basílica a uma década de distânciaA conclusão da Torre de Jesus Cristo é também a celebração de um feito de engenharia e persistência humana. O projeto inicial, assente na técnica de pedra pré-esforçada, para resistir aos ventos e abalos sísmicos, foi continuado por sucessores que se mantiveram fiéis aos planos originais deixados por Gaudí — salvos após a destruição do seu atelier durante a Guerra Civil Espanhola.No entanto, a conclusão da estrutura vertical central não significa que a grande obra esteja terminada. Jordi Faulí, o arquiteto-diretor que lidera os trabalhos, relembrou recentemente que o fim definitivo da basílica poderá demorar pelo menos uma década.."Perguntam-nos tanto [sobre o final da construção] que alguma coisa temos de responder. É uma aproximação, ainda não temos um planeamento em detalhe. Quando falamos em dez anos, falamos do que neste momento podemos construir, o que está nas licenças", explicou Faulí à imprensa, referindo-se à pendente Fachada da Glória e às suas respetivas capelas e sacristias.Faulí tem sublinhado que o próprio Gaudí estava plenamente consciente de que apenas uma fração do templo seria erguida durante a sua vida, deixando, por isso, instruções e desenhos detalhados para guiar as cinco gerações de construtores que lhe sucederiam.Diplomacia e Futuro: o encontro na CatalunhaAlém da dimensão estritamente religiosa, a visita de Leão XIV a Barcelona e a inauguração da torre revestiram-se de uma forte carga política e diplomática. Num momento de transição e sensibilidade na Catalunha, a presença conjunta da Família Real, do chefe do governo espanhol e do Executivo catalão na cerimónia foi o culminar de uma agenda intensamente focada na coesão social.Durante a sua passagem pela capital catalã, o sumo pontífice manteve uma audiência com o presidente da Generalitat, Salvador Illa, realizou uma visita a uma prisão de alta segurança, rezou o terço no histórico Mosteiro de Montserrat e lançou um forte apelo à convivência harmoniosa e ao diálogo, proferido nas duas línguas oficiais da região.Com a Torre de Jesus Cristo formalmente inaugurada, Barcelona e o mundo celebram não apenas o fim de um hiato construtivo de 144 anos (desde o início das primeiras obras em 1882), mas a consagração definitiva de Antoni Gaudí como o "Arquiteto de Deus", cuja cruz brilha agora de forma literal sob a luz do Mediterrâneo..Leão XIV Conquista o Bernabéu: "Hoje a Igreja de Madrid marcou um golaço para sempre".Mais de 1,2 milhões de pessoas acompanharam missa de Leão XIV na Praça Cibeles, em Madrid