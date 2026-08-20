A história de Zhang Qian: uma missão “fracassada” que abriu a Rota da Seda

Treze anos após a sua partida, Zhang Qian regressou a Chang’an (atual Xi’an, na província de Shaanxi), capital do Império Han. Dos mais de cem homens que integravam a missão, apenas Zhang Qian e o seu guia, Tangyi Fu, conseguiram regressar. A missão original tinha fracassado, mas Zhang Qian trouxe consigo algo inesperadamente valioso: conhecimentos sobre terras e povos distantes. A rota que percorreu contribuiu para estreitar os contactos entre o Oriente e o Ocidente e viria a ser conhecida, vários séculos mais tarde, como a Rota da Seda..

Naquela época, a Dinastia Han e o Império Romano encontravam-se em extremos opostos da Eurásia. Embora ainda não tivessem conhecimento direto um do outro, ambos enfrentavam a pressão dos povos nómadas do norte. Para os Han, a principal ameaça vinha dos xiongnu, um povo de cavaleiros que realizavam frequentes incursões em território chinês.

O jovem imperador Wudi decidiu contra-atacar. Tinha ouvido dizer que um povo chamado yuezhi, derrotado pelos xiongnu e forçado a refugiar-se nas regiões longínquas do Oeste, se tinha estabelecido na região do rio Amu Dária, na Ásia Central. O imperador pretendia encontrá-los e formar uma aliança para atacar os xiongnu em duas frentes. O problema era que ninguém sabia exatamente onde se encontravam os yuezhi. Para lá chegar, seria necessário atravessar o Corredor de Hexi, então controlado pelos xiongnu.

O imperador Wudi decidiu, por isso, recrutar voluntários para uma missão a “Xiyu” (literalmente, “Regiões Ocidentais”), termo usado na época Han de forma genérica para designar os territórios situados a oeste das fronteiras do império, abrangendo aproximadamente partes do atual Xinjiang e da Ásia Central.

Um jovem criado da corte imperial, de estatuto modesto, aceitou esta missão extremamente arriscada. Chamava-se Zhang Qian. Acompanhava-o Tangyi Fu, de origem xiongnu, que conhecia bem as línguas e os caminhos da região e que desempenharia as funções de guia e intérprete ao longo da viagem.

À frente de mais de cem homens, Zhang Qian partiu de Chang’an levando consigo o fú, uma insígnia que o identificava como enviado imperial. Pouco depois de entrarem no Corredor de Hexi, foram capturados pela cavalaria xiongnu. O seu líder, o shanyu, decidiu não matar Zhang Qian, mas deteve-o e chegou a dar-lhe uma mulher xiongnu em casamento.

Durante os mais de dez anos de cativeiro, Zhang Qian casou-se, teve filhos e aprendeu a língua e os costumes locais. Apesar disso, conservou sempre consigo o símbolo da sua missão imperial e nunca esqueceu o objetivo que o tinha levado até ali.

Mais tarde, Zhang Qian conseguiu fugir para Ocidente com Tangyi Fu. Atravessaram desertos e extensas regiões áridas, transpuseram as montanhas de Congling, na região do atual planalto de Pamir, e chegaram a Dayuan, na Bacia de Fergana (no atual Usbequistão), cujo rei enviou homens que os escoltaram até ao território dos yuezhi.