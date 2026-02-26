“A cultura tem papel estrutural” na integração de migrantes, diz secretário de Estado

A cultura tem um papel “estrutural” na integração das pessoas migrantes, defende o secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos. Ao representar o Governo de Portugal na entrega do prémio “Aproxima Brasil-Portugal”, promovido pela Câmara do Comércio Luso-Brasileira, Alberto Santos destacou alguns dos pilares que premeiam a política de integração, sendo a cultura um deles. “Portugal valoriza quem chega para construir vida com regras, com responsabilidade e com vontade de contribuir. E a nós, ao Governo, cabe garantir regras claras, capacidade administrativa, integração exigente, em combate firme à exploração laboral e às redes que vivem da fragilidade de quem chega. E é precisamente aqui, neste ponto, que a cultura tem um papel estrutural”, disse. O evento ocorreu em Vila Nova de Gaia, num jantar intitulado luso-mineiro, ou seja, com pratos que misturam a culinária portuguesa e do estado brasileiro de Minas Gerais.Recordando que a comunidade brasileira é a mais numerosa no país, com mais de meio milhão de pessoas, sem contar as de dupla nacionalidade, reiterou que os países são unidos por laços históricos, além da música e literatura. Inclusive, Alberto Santos lançará em breve um novo romance passado no Brasil. No discurso, também destacou que, por trás dos números, estão pessoas. “Estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de vidas concretas, que escolheram este país para o seu projeto de vida. Para trabalho, estudo, empreendedorismo, investimento, pagando os seus impostos, participando na vida económica e no pulsar cultural deste nosso país”, reiterou.Por fim, afirmou que as relações entre os países precisa de ir mais além, com “intercâmbio de música, de literatura, de autores”, reafirmando a cultura como importante não só para a integração, mas também para a economia. Otacílio Soares Filho, presidente da câmara do comércio, celebrou o bom momento da relação entre os dois países, principalmente na economia. “A relação entre Portugal e o Brasil vive um momento extraordinário, com enorme potencial de crescimento nos próximos anos. Estes premiados demonstram que, com visão, confiança e colaboração, os dois países tornam-se mais fortes juntos. Celebramos não só o trabalho já realizado, mas o futuro que estamos a construir - um futuro de oportunidades, maior integração e uma ligação cada vez mais estratégica entre economias, instituições e comunidades”, disse.Foi eleita como a “personalidade do ano” Carlos Mota Santos, da Mota Engil, pelo papel central na afirmação internacional da empresa e na consolidação da presença empresarial portuguesa no Brasil. Outro homenageado foi Luís Rodrigues, CEO da TAP, na categoria “Aviação, Mobilidade e Conectividade Estratégica”, pelo papel essencial da companhia aérea enquanto principal elo de ligação entre Portugal e o Brasil. A distinção foi recebida em sua representação pelo Comandante José Viana, uma vez que o CEO da TAP está na BTL. Inclusive, a TAP este ano lançará duas novas rotas diretas para o Brasil-São Luís, capital do estado do Maranhão e Curitiba, capital do Paraná, no sul do país.O ano também é marcado por novos investimentos portugueses no Brasil. A Vista Alegre, por exemplo, vai inaugurar em breve uma nova loja na cidade de São Paulo. O layout será novo e a loja localizada em plena Oscar Freire, uma das zonas mais nobres da cidade. Fernando Daniel Nunes, foi outro dos laureados deste ano.Na edição de 2024, entre os laureados estiveram Jorge de Melo, da Sovena, Paula Amorim, da Galp, Luís Faro Ramos, o antigo Embaixador de Portugal no Brasil & Raimundo Carreiro, Embaixador do Brasil em Portugal e Marco Stefanini, Grupo Stefanini, além de Francisco Gomes Neto, OGMA Grupo Embraer. O objetivo do prémio é distinguir personalidades cuja ação tem sido determinante para o fortalecimento das relações entre Portugal e o Brasil, nos planos económico, cultural, institucional e académico.Lista de personalidades homenageadas nesta edição do prémio Aproxima Brasil Portugal 2025- Personalidade do ano: Carlos Mota Santos, da Mota‑Engil;- Integração Institucional e Promoção do Investimento, Jorge Viana, presidente da ApexBrasil;- Cultura, Educação e Cooperação Académica, António Feijó, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian;- Comércio, Serviços e Desenvolvimento Econômico Regional, Nadim Donato, presidente da Fecomércio Minas Gerais;- Aviação, Mobilidade e Conectividade Estratégica, Luís Rodrigues, CEO da TAP;- Promoção Internacional - Carlos Abade, do Turismo de Portugal;- Indústria, Design e Internacionalização Marca Portugal, Fernando Daniel Nunes, da Vista Alegre;- Desenvolvimento Urbano e Diplomacia Local, é homenageada Catarina Santos Cunha;- Empreendedorismo, Marco Lessa, fundador do Origem Week- Comunicação Social, Amanda Lima, do DN/DN Brasil. amanda.lima@dn.pt.Otacílio Soares reeleito presidente da câmara da indústria e comércio luso-brasileira. 