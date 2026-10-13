29 pessoas desalojadas após chamas atingirem casas precárias em Faro

Duas casas pré-fabricadas e os respetivos anexos do bairro da Horta da Areia, em Faro, arderam esta terça-feira, 13 de outubro, deixando 29 pessoas desalojadas.

De acordo com informações do segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro, Edgar Gonçalves, à RTP Notícias, pelas 14h45, o incêndio está dominado. Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros devido a exaustão, tendo recorrido ao hospital para observação.

Os 29 desalojados estão na biclioteca de faro, estando a autarquia a providenciar forma de os acolher nas piscinas municipais.