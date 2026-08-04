Este ano o número de alunos a apresentar a candidatura ao superior já é maior que em 2025.
Este ano o número de alunos a apresentar a candidatura ao superior já é maior que em 2025.Foto: Arquivo DN
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Candidaturas ao ensino superior aceleram e superam números de 2025

Dados oficiais mostram que já foram submetidas 51.480 inscrições, mais que no período homólogo de 2025 . Presidente da CNAES diz ser “uma boa notícia”.
Cynthia Valente
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