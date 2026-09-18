20 concelhos de sete distritos em perigo máximo de incêndio e mais de 100 em perigo elevado

Vinte concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta sexta-feira, 18 de setembro, em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Seia (Guarda), Nelas (Viseu), Oliveira do Hospital (Coimbra), Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Nisa, Castelo de Vide, Marvão (Portalegre), Loulé e São Brás de Alportel (Faro).

O IPMA colocou também mais de 100 concelhos dos distritos do Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado, vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, pequena descida de temperatura na região Sul e pequena subida da máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas esta sexta-feira no continente vão oscilar entre os 10 graus Celsius (Guarda e Bragança) e os 17 (Castelo Branco, Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro) e os 32 graus (Santarém).

A partir de sábado, o Instituto prevê uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica que deverá provocar uma “subida gradual de temperatura” com valores máximos de 38 graus no Alentejo e Vale do Tejo.