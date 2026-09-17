Temperatura sobe no fim de semana. Termómetros podem atingir 38º C

A temperatura vai subir gradualmente a partir deste sábado, 19 de setembro, devendo as máximas atingir valor acima dos 30º C na generalidade do território de Portugal Continental e podendo aproximar-se dos 38 °C em alguns locais, nomeadamente do Alentejo e vale do Tejo.

Também a temperatura mínima irá registar uma pequena subida, não descendo de 20 °C em alguns locais do Alto Alentejo, Beira Baixa, vale do Tejo e sotavento algarvio.

Esta vaga de calor deve-se à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado enviado às redações.

Este episódio de tempo quente tem "elevada probabilidade de vir a configurar uma onda de calor em grande parte do território", ou seja, um período de seis dias consecutivos com a temperatura máxima do ar superior em 5 °C ao valor médio das temperaturas máximas diárias para aquele período.

"Apesar dos valores previstos da temperatura máxima serem menos elevados que os registados em alguns episódios neste verão, serão substancialmente superiores aos valores médios para a segunda quinzena de setembro", indica o instituto.