155 novas doenças raras foram codificadas em Portugal em 2025

Portugal codificou pela primeira vez 155 doenças raras diferentes em 2025, ano em que foram emitidos 1.803 Cartões da Pessoa com Doença Rara, mais 13,2% do que em 2024, abrangendo um total de 594 patologias, segundo a DGS.À semelhança do que aconteceu em 2024, as doenças raras com mais cartões requisitados em 2025 foram a Anemia de Células Falciformes e a Retinite pigmentar, segundo o Relatório anual sobre a implementação do Cartão da Pessoa com Doença Rara (CPDR) 2025 da Direção-Geral da Saúde.Estas doenças estão também entre as mais prevalentes na Europa, segundo a lista de 2025 disponibilizada anualmente pela Orphanet, o portal de referência europeu para informações sobre doenças raras e medicamentos.O relatório reforça o papel do CPDR na melhoria da continuidade de cuidados, no acesso rápido a informação clínica relevante em contexto de urgência e na promoção de uma resposta mais personalizada e segura para as pessoas com doença rara.Em 2025, foram codificadas 155 novas doenças raras, mais 38 comparativamente a 2024 e mais 210 cartões, subindo de 1.593 para 1.803, um aumento que poderá estar associado à divulgação contínua da ferramenta junto dos profissionais de saúde, no âmbito de diversos projetos europeus relacionados com doenças raras e respetiva codificação ORPHA.A DGS observa que o ano 2017 foi uma exceção, em que a possibilidade de requisição do CPDR foi expandida a todos os hospitais públicos, ficando cada instituição responsável pela sua dinamização e implementação.Contudo, a emissão anual de cartões pode ser influenciada por diversos fatores, como o diagnóstico de doença rara ser maioritariamente “um processo intrincado e longo” e daí ser frequentemente feito apenas em Centros de Referência.Outro fator apontado é “a maior consciencialização” do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que pode ter condicionado o número de cartões emitidos, porque está dependente do consentimento escrito.Os cartões foram emitidos em 2025 por 34 instituições do país, sendo que 77,3% foram requisitados por sete Unidades Locais de Saúde (USL) e pelos três Institutos Portugueses de Oncologia (IPO), que integram Centros de Referência, o que para a DGS sublinha “o papel estratégico destas instituições na identificação e gestão clínica das doenças raras”.A ULS de Coimbra requisitou 32,3% dos cartões, seguida da ULS São José (15,8%), da ULS de Santo António (11,9%), da ULS Santa Maria (8,9%), da ULS São João (6,1%), da ULS Lisboa Ocidental (0,8%) e da ULS do Alto Ave (0,2%). Os IPO de Coimbra, Lisboa e Porto requisitaram 0,6%, 0,4% e 0,3% dos cartões, respetivamente.A DGS destaca que, “apesar da predominância dos Centros de Referência na emissão de CPDR, os dados reforçam a importância de continuar a sensibilizar todas as especialidades médicas e unidades hospitalares para a existência e utilidade deste cartão, tendo em conta a transversalidade das doenças raras e a imprevisibilidade dos contextos de urgência em que o acesso à informação clínica pode ser determinante”.Para 2026 foram definidas metas que a DGS considera importante alcançar, como facilitar a visualização do CPDR nos sistemas de informação hospitalar no momento da triagem em contexto de urgência e automatizar a atualização dos códigos ORPHA a partir das versões disponibilizadas pela Orphanet.A integração, sempre que possível, de variáveis demográficas como a idade e a localização geográfica, permitindo análises mais granulares e informadas; promover a formação contínua dos profissionais de saúde e a participação em iniciativas europeias, assegurando que estas atividades respeitam integralmente o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e garantem a confidencialidade da informação clínica são outras metas para este ano.“O alcance destas metas permitirá reforçar o valor do CPDR enquanto ferramenta de apoio à prestação de cuidados personalizados, promovendo a continuidade assistencial e contribuindo para uma resposta mais eficaz, equitativa e centrada na pessoa com doença rara”, defende a DGS.Entre 2014, ano de início da emissão do CPDR em Portugal, e o final de 2025, foram emitidos 12.784 cartões e identificadas 1.627 doenças raras diferentes.A definição europeia de doença rara corresponde às doenças com uma prevalência não superior a cinco por 10.000 habitantes. .Instituto Ricardo Jorge avança com estudo para rastrear mais uma doença rara .Mais de 600 mil pessoas com doenças raras esperam há anos por um “plano” que é “urgente”.Portugal vai iniciar rastreio em 100 mil bebés para identificar uma das doenças raras mais comuns