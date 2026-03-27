100 pessoas retiradas de navio-hotel com entrada de água no rio Douro por rombo no casco
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100 pessoas retiradas de navio-hotel com entrada de água no rio Douro por rombo no casco

O navio atracou no cais do Pinhão, sem registo de feridos. Para esta sexta-feira, está prevista a recolha de provas do leito do rio.
Sofia Fonseca
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Um navio-hotel, com 100 pessoas a bordo, sofreu na quinta-feira, 26 de março, uma entrada de água a bordo, após alegadamente ter sofrido um rombo no casco, enquanto navegava na Via Navegável do Douro, na zona da Foz do Tua, revelou esta sexta-feira, 27, a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Os passageiros e os tripulantes não marítimos foram retirados da embarcação.

De acordo com a AMN, desconhecem-se as causas que estão na origem da ocorrência, estando prevista para esta sexta-feira a recolha de provas do leito do rio, por elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima (GMF-OPS), no âmbito do inquérito de sinistro marítimo em curso.

O alerta foi recebido pelas 12h15 de sexta, tendo sido empenhados elementos da Delegação Marítima da Régua, do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Voluntários de Pinhão.

"À chegada, constatou-se que o navio acabou por atracar no cais do Pinhão, sem registo de feridos, tendo os 95 passageiros e tripulantes não marítimos sido desembarcados em segurança", diz a AMN. 

"No local, após terem sido realizados trabalhos de esgotamento da água do navio, uma equipa de mergulho identificou um rombo no casco e procedeu, posteriormente, ao tamponamento do mesmo", acrescenta, referindo que está a realizar uma nova inspeção ao navio-hotel para que este possa seguir para o estaleiro, onde será reparado. 

Segundo a AMN, o mestre foi notificado para a necessidade de apresentar um relatório de mar acerca do incidente e o Comando Local da Polícia Marítima do Douro, através do posto da Régua, tomou conta da ocorrência.​

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