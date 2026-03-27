100 pessoas retiradas de navio-hotel com entrada de água no rio Douro por rombo no casco

Um navio-hotel, com 100 pessoas a bordo, sofreu na quinta-feira, 26 de março, uma entrada de água a bordo, após alegadamente ter sofrido um rombo no casco, enquanto navegava na Via Navegável do Douro, na zona da Foz do Tua, revelou esta sexta-feira, 27, a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Os passageiros e os tripulantes não marítimos foram retirados da embarcação.De acordo com a AMN, desconhecem-se as causas que estão na origem da ocorrência, estando prevista para esta sexta-feira a recolha de provas do leito do rio, por elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima (GMF-OPS), no âmbito do inquérito de sinistro marítimo em curso.O alerta foi recebido pelas 12h15 de sexta, tendo sido empenhados elementos da Delegação Marítima da Régua, do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Voluntários de Pinhão."À chegada, constatou-se que o navio acabou por atracar no cais do Pinhão, sem registo de feridos, tendo os 95 passageiros e tripulantes não marítimos sido desembarcados em segurança", diz a AMN. "No local, após terem sido realizados trabalhos de esgotamento da água do navio, uma equipa de mergulho identificou um rombo no casco e procedeu, posteriormente, ao tamponamento do mesmo", acrescenta, referindo que está a realizar uma nova inspeção ao navio-hotel para que este possa seguir para o estaleiro, onde será reparado. Segundo a AMN, o mestre foi notificado para a necessidade de apresentar um relatório de mar acerca do incidente e o Comando Local da Polícia Marítima do Douro, através do posto da Régua, tomou conta da ocorrência.