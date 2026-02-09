António José Seguro conseguiu o maior número de votos de sempre numa eleição presidencial.
António José Seguro conseguiu o maior número de votos de sempre numa eleição presidencial.Gerardo Santos
Eleicoes Presidenciais 2026

Vantagem de Seguro sobre Ventura foi menos esmagadora no Interior

Vencedor da segunda volta teve melhores resultados em Coimbra, Lisboa e Porto, superando o rival em Faro e na Madeira. O líder do Chega tem a compensação de estar à frente nos votos da Emigração.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
