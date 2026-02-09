Vantagem de Seguro sobre Ventura foi menos esmagadora no Interior

Castelo Branco teve a particularidade de ser o distrito em que a votação de António José Seguro subiu menos, em termos percentuais, entre a primeira e a segunda volta das eleições presidenciais - mais 60,98% de votos, ainda assim -, o que se deveu ao facto de ter sido aquele em que o antigo secretário-geral do PS, natural do concelho de Penamacor, obtivera o melhor resultado a 18 de janeiro, com 40,2% dos votos. Mas também foi o único distrito do Interior de Portugal em que André Ventura ficou abaixo da média nacional, obtendo alguns dos seus melhores resultados em Bragança e em Portalegre.O Presidente da República eleito teve aumentos de votação superiores a 100% em seis distritos (Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Viseu e Faro), nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e ainda na Emigração, beneficiando dos apelos ao voto de candidatos que não passaram à segunda volta. E superou os 70% de total de eleitores nos distritos de Lisboa e do Porto, atingindo o máximo (72,18%) em Coimbra.. Marcada pela enorme vantagem de Seguro (66,82%) sobre Ventura (33,18%), ao contrário do que aconteceu em 1986, com Mário Soares (51,18%) a superar Freitas do Amaral (48,82%) por 138.692 votos, a segunda volta das eleições presidenciais só deu vitória ao líder do Chega na Emigração - embora seja necessário apurar seis consulados -, enquanto o antigo secretário-geral do PS ultrapassou o rival no distrito de Faro e na Região Autónoma da Madeira, onde este fora o mais votado na primeira volta. A segunda volta das presidenciais foi mais equilibrada na Madeira (56,17%-43,83%), em Faro (56,89%-43,11%) e em Portalegre (59,19%-40,01%), mas sem que o candidato mais votado estivesse minimamente em causa..Abaixo dos 30% em Coimbra, em Lisboa e no Porto, ainda assim Ventura aumentou o número de votos em 34,38% no distrito da capital, e em 32,8% no distrito da Invicta, mas aquele em que teve a evolução percentual mais significativa entre a primeira e a segunda volta foi o de Braga, aumentando o seu número de votos em 36,4%, apesar de não ter recebido apoio de nenhum dos candidatos presidenciais que enfrentou na primeira volta. .Detalhes.Recordes batidosAntónio José Seguro tornou-se o Presidente da República com o maior número de votos, com pelo menos 3.483.470 eleitores, superando o máximo de Mário Soares nas presidenciais de 1991. Muito atrás, André Ventura bateu o recorde de votos nas suas candidaturas, conseguindo 1,729.471 votos na segunda volta. Votações no domingoPara 15 de fevereiro ficaram as votações nos concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, bem como noutras freguesias afetadas pelo mau tempo ao ponto de os autarcas pedirem o adiamento da segunda volta. Ao todo, são 36.582 eleitores, sem grande impacto no resultado final. Derrotas nas câmarasEntre as três câmaras municipais presididas pelo Chega, a única a dar vitória a André Ventura foi a de São Vicente, na Madeira, ficando aquém desse objetivo em Albufeira e Entroncamento. Mas obteve uma segunda vitória, em Elvas, que tinha sido um dos 80 concelhos em que fora o mais votado na primeira volta..Quem são os conselheiros de Seguro: Saúde e diplomacia em destaque