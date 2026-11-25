O Taguspark, em Oeiras, ainda não é servido por um serviço de transportes públicos nas melhores condições às zonas residenciais mais próximas. De acordo com Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, alterar este panorama é obrigatório para melhorar a vida de quem ali trabalha.

Na Mobi Summit, em que se debate o futuro da mobilidade e que acontece precisamente no auditório daquele parque empresarial, esta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de novembro, "trabalham 17 mil pessoas", sublinha Isaltino. "Imaginem se tivéssemos um transporte público da estação de Paço de Arcos ou de Oeiras, diretamente para Massamá e para o Cacém [ambos no concelho de Sintra]", assinalou o autarca. "Bem podíamos ter esse transporte", garante.

A referência visa descrever a mobilidade como fator de "poder", na linha daquele que é o mote desta conferência. Neste contexto, Isaltino reitera as vantagem que significaria os trabalhadores "não perderem 1h30 [diariamente, nos transportes públicos], que é um inferno, para chegar aqui e sobretudo para sair."

Eleito em Oeiras pelo PSD no ano passado, Isaltino reconhece que as políticas de mobilidade demoram tempo até apresentarem os efeitos desejados, mas deixa claro que é preciso agir no imediato. Neste contexto, perante o ministro das Infraestruturas e da Habitação, diz que "Pinto Luz é um ministro que quer fazer, se o deixarem."