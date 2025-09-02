Operação Marquês: Ex-PM volta ao tribunal e alerta juíza que não quer ser tratado por "senhor José Sócrates"

Depois de dizer que "o tribunal tem agora uma oportunidade de voltar a pensar no assunto", José Sócrates considera que "um tribunal penal democrático" não pode ser considerado como tal porque "desconsidera que alguém que está a ser perseguido judicialmente não pode ser" defendido."Provoca-me um esgar de repulsa a julgar alguém que não se pode defender", insiste o antigo governante, antes de introduzir informações que diz ter sobre o TGV."A acusção refere uma urdidura entre uma componente política − o Governo − e uma componente administrativa, que era comandada pelo doutro Ribeiro dos Santos", explica José Sócrates, criticando a acusação por, "em nenhum momento" referir que o Governo, nessa altura, "demitiu o doutro Ribeiro dos Santos, em dezembro de 2005".José Luís Ribeiro dos Santos, que Sócrates apresentou como "administrador da alta velocidade", na altura, foi retirado do cargo pelo Governo, e é um facto que agora o antigo primeiro-ministro diz estar oculto no processo.José Sócrtaes considera, assim, como um "absurdo" a tese de "manipulação dos ministros, secretário de Estado e membros do júri" no concurso para a linha de alta velocidade na altura, ganha pelo Grupo Lena.Num tom irónico e crítico em simultâneo, Sócrates repetiu parte da acusação, sobre "pagamentos corruptos da empresa Lena" não terem sido "para ganhar o concurso mas para obter uma indemnização"."Cada um [dos componentes da acusação] é um absurdo", mas "considerados em conjunto é um perfeito disparate", disse José Sócrates, o que levou a juíza a admoestar o antigo primeiro-ministro, pedindo-lhe que não tecesse "adjetivações pejorativas"."Absurdo, sim. Disparate, não", explicou a juíza."Deixemos a diferença tão subtil entre o absurdo e o disparate", sugeriu Sócrates.