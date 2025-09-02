Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Operação Marquês: Ex-PM volta ao tribunal e alerta juíza que não quer ser tratado por "senhor José Sócrates"

É a sexta sessão do julgamento, a quinta em que o ex-governante vai ser ouvido e a primeira após as férias judiciais de verão. Acompanhe aqui ao minuto
José Sócrates, antigo primeiro-ministro e arguido do processo Operação Marquês.FOTO: Paulo Spranger/Global Imagens

Sócrates pede para falar sobre TGV, por ter "informações que gostaria de transmitir"

Depois de dizer que "o tribunal tem agora uma oportunidade de voltar a pensar no assunto", José Sócrates considera que "um tribunal penal democrático" não pode ser considerado como tal porque "desconsidera que alguém que está a ser perseguido judicialmente não pode ser" defendido.

"Provoca-me um esgar de repulsa a julgar alguém que não se pode defender", insiste o antigo governante, antes de introduzir informações que diz ter sobre o TGV.

"A acusção refere uma urdidura entre uma componente política − o Governo − e uma componente administrativa, que era comandada pelo doutro Ribeiro dos Santos", explica José Sócrates, criticando a acusação por, "em nenhum momento" referir que o Governo, nessa altura, "demitiu o doutro Ribeiro dos Santos, em dezembro de 2005".

José Luís Ribeiro dos Santos, que Sócrates apresentou como "administrador da alta velocidade", na altura, foi retirado do cargo pelo Governo, e é um facto que agora o antigo primeiro-ministro diz estar oculto no processo.

José Sócrtaes considera, assim, como um "absurdo" a tese de "manipulação dos ministros, secretário de Estado e membros do júri" no concurso para a linha de alta velocidade na altura, ganha pelo Grupo Lena.

Num tom irónico e crítico em simultâneo, Sócrates repetiu parte da acusação, sobre "pagamentos corruptos da empresa Lena" não terem sido "para ganhar o concurso mas para obter uma indemnização".

"Cada um [dos componentes da acusação] é um absurdo", mas "considerados em conjunto é um perfeito disparate", disse José Sócrates, o que levou a juíza a admoestar o antigo primeiro-ministro, pedindo-lhe que não tecesse "adjetivações pejorativas".

"Absurdo, sim. Disparate, não", explicou a juíza.

"Deixemos a diferença tão subtil entre o absurdo e o disparate", sugeriu Sócrates.

Sócrates não quer ser tratado por "senhor José Sócrates". Juíza continua

José Sócrates deixa uma nota na sua intervenção inicial relativamente à forma como a juíza presidente Susana Seca se referiu ao antigo primeiro-ministro: "Senhor José Sócrates."

Momentos antes, Susana Seca tinha sugerido a José Sócrates que se sentasse, o que o antigo governante recusou.

Ex-PM calmo, enquanto aguarda

De mãos nos bolsos, sorridente, José Sócrates falou com advogados, jornalistas e ilustradores, antes de entrar na sala de audiências, onde volta a ser ouvido, esta terça-feira, a propósito da Operação Marquês, onde é figura central, na qualidade de arguido.

A atitude do antigo primeiro-ministro não mudou dentro da sala de audiências, mas o sorriso está esbatido. Em pé, a aguardar que a sessão comece, José Sócrates revê papéis e, de vez em quando, passeia de um lado para o outro num percurso ao longo de toda a sala de audiências.

O regresso de Sócrates ao banco dos réus

Bom dia. Vamos acompanhar, nesta terça-feira, dia 2 de setembro, a sexta sessão do julgamento da Operação Marquês. É a quinta sessão em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates depõe em tribunal. Esta é ainda a primeira sessão após as férias judiciais, durante as quais entraram vários recursos neste processo. Os advogados de Ricardo Salgado pediram a extinção do processo para o seu cliente devido ao seu estado de saúde - recorde-se que o antigo banqueiro foi diagnosticado com Alzheimer

José Sócrates, antigo primeiro-ministro e arguido do processo Operação Marquês.
