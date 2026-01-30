Voto antecipado: CNE autoriza mudança de mesas de voto na região Centro devido ao mau tempo

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) autorizou, ao final da tarde desta sexta-feira, a mudança de quatro mesas de voto na zona Centro do país (três no concelho de Condeixa-a-Nova e uma no de Lamego), a região mais afetada pelas depressões que se fizeram sentir nos últimos dias em Portugal. A decisão visa garantir a realização da votação antecipada nas eleições presidenciais, marcadas para domingo, 1 de fevereiro.A informação foi prestada ao Diário de Notícias por Teresa Leal Coelho, membro da CNE. “Esta medida foi tomada ao final da tarde, mas sabemos que estamos perante uma situação dinâmica e, portanto, poderemos ainda vir a tomar mais medidas”, afirmou a mesma fonte, garantindo que a Comissão Nacional de Eleições se mantém atenta à evolução da situação.