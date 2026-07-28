André Ventura dirigiu-se para a Assembleia da República na manhã desta terça-feira.
André Ventura dirigiu-se para a Assembleia da República na manhã desta terça-feira.Gerardo Santos
Política

Ventura faz ligação direta entre furto no seu gabinete e CPI a Luís Neves

Líder do Chega denuncia desaparecimento de 'pen drive' e documentos relativos à comissão de inquérito aos mandatos do ministro na PJ. Quer mais segurança no Parlamento e recusa acusações de encenação.
Leonardo Ralha
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