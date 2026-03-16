André Ventura no Parlamento.
André Ventura no Parlamento.Foto: Gerardo Santos
Política

Ventura culpa Carneiro por um “impasse embaraçoso” na Assembleia da República

Listas para órgãos externos voltam a ser adiadas, agora a pedido do PS. Líder do Chega diz que não aceitam que indique nome para o Tribunal Constitucional, mas socialistas atiram ónus para o PSD.
Publicado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Chega
André Ventura
Assembleia da República
Tribunal Constitucional
José Luís Carneiro
Partido Socialista
Partido Social Democrata
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt