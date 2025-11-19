André Ventura considera que UGT está a ser “fortemente manipulada pelo PS”

O presidente do Chega, André Ventura, considerou esta quarta-feira, 19 de novembro, que a União Geral de Trabalhadores (UGT) está a ser “fortemente manipulada pelo PS” no âmbito das alterações à lei laboral propostas pelo Governo PSD/CDS-PP.“Eu fico com a sensação clara que a UGT está a ser fortemente manipulada pelo PS. Francamente. Lamento dizer isto assim, mas fico com a sensação que não está preocupada com a defesa dos trabalhadores, não está preocupada com a defesa das mães, não está preocupada com os despedimentos, está preocupada com fazer a vontade ao PS. E isso custa”, criticou André Ventura.O presidente do Chega falava aos jornalistas à margem de uma visita que fez esta quarta-feira, como candidato às eleições presidenciais, às instalações da Polícia Municipal de Sintra, na freguesia de Algueirão Mem-Martins, altura em que adiantou que membros do seu partido estiveram esta quarta-feira reunidos com representantes da UGT..Marcelo considera que há tempo para se acertar pontos de vista sobre lei laboral mesmo depois da greve. Ventura, que defendeu que o PS “não deve instrumentalizar os sindicatos para aquilo que quer”, disse ter ficado convencido de que a UGT “está simplesmente a ser manobrada” pelos socialistas.“É que já tínhamos a CGTP manobrada pelo PCP, agora temos a UGT manipulada pelo PS. E assim não há nenhum debate sobre os trabalhadores. Assim, isto é uma luta de chicana política em que a esquerda está a tentar ganhar agora o que não ganhou no dia 18 de maio”, acusou.O presidente do Chega disse ter “o respeito pela UGT”, mas insistiu na crítica, considerando que é algo “muito negativo”.André Ventura afirmou ainda que o seu partido não vai permitir “nenhuma reforma laboral que tire direitos aos trabalhadores”..Ministra diz que serão decretados serviços mínimos na saúde durante greve geral. “Nem às mães, nem aos trabalhadores, nem vamos permitir despedimentos de qualquer maneira, isso é claro”, acrescentou.As centrais sindicais CGTP-IN e UGT convocaram uma greve geral para o próximo dia 11 de dezembro em protesto contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral, que ainda será apresentado e votado na Assembleia da República.Entre as alterações contidas no anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral estão a extensão da duração dos contratos a prazo, o regresso do banco de horas individual, o fim do travão à contratação externa após despedimentos, a revisão das licenças parentais e o reforço dos serviços mínimos obrigatórios em caso de greve..CGTP entrega pré-aviso e não se compromete com extensão da greve geral para dois dias