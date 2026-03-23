Parlamento terá papel decisivo e é preciso maioria qualificação para as nomeações dos órgãos externos
Parlamento terá papel decisivo e é preciso maioria qualificação para as nomeações dos órgãos externosFOTO: Leonardo Negrão
Política

Tribunal Constitucional. Saída do presidente pode facilitar acordo? "Essa vaga não existe", reage PS

Socialistas consideram que possível saída de José João Abrantes não interfere no desequilíbrio de uma "repartição" entre PSD e Chega das três vagas atuais. Seguro voltará ao tema com Montenegro.
Frederico Bártolo
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