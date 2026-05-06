Executivo de Carlos Moedas defende que as iluminações natalícias são "um dos elementos que maior atração exercem entre residentes e visitantes".
Executivo de Carlos Moedas defende que as iluminações natalícias são "um dos elementos que maior atração exercem entre residentes e visitantes".Gerardo Santos
Política

Taxa turística vai passar a financiar iluminações de Natal em Lisboa

Câmara propõe transferir 750 mil euros do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa para a Associação Turismo de Lisboa, apoiando um “fenómeno gerador de competitividade”.
Leonardo Ralha
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