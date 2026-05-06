Taxa turística vai passar a financiar iluminações de Natal em Lisboa

O executivo de Carlos Moedas vai apresentar uma proposta na reunião de vereação desta quinta-feira, 7 de maio, para o Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa financiar a Associação Turismo de Lisboa com 750 mil euros destinados à sua candidatura às iluminações natalícias deste ano. Algo que fará com que a taxa turística seja aplicada no que a autarquia diz ser “um dos elementos que maior atração exerce sobre a população residente e visitantes nacionais e estrangeiros, disponibilizando entretenimento e contribuindo para a dinamização do comércio local e promoção da cultura da região”.As iluminações natalícias ficaram envoltas em polémica no início do ano, devido à operação Lúmen, que investiga um esquema de corrupção na contratação pública em dez autarquias, levando à detenção (e ao posterior afastamento de funções) do secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, bem como de dois responsáveis pela empresa Castros Iluminações Festivas, e de Carla Salsinha, presidente da União de Associações de Comércio e Serviços, entidade que tinha um protocolo com a autarquia lisboeta para esse fim.Virada a página, a candidatura da Associação Turismo de Lisboa, que visa a promoção e desenvolvimento turístico sustentado na região, foi aprovada pelo Comité de Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa a 21 de abril. Na proposta que será votada na reunião da Câmara de Lisboa, assinada pelo vice-presidente Gonçalo Reis, e pelo vereador da Economia e Turismo, Diogo Moura, defende-se que o investimento na iluminação natalícia “possa ser feito de forma sustentada, com recurso a meios provenientes do turismo”. Com a justificação de que se trata de “um fenómeno gerador de competitividade entre cidades, permitindo aumentar os níveis de procura no comércio, no alojamento e na restauração”.Também na reunião da Câmara de Lisboa será apresentada uma proposta de delegação de competências nas 24 freguesias da cidade para a recolha de resíduos depositados indevidamente junto a ecopontos, vidrões e pilhões, bem como de varredura de ruas e despejo de papeleiras, e de manutenção de espaços verdes. Essas propostas terão de ser submetidas à Assembleia Municipal, onde a coligação PSD-CDS-IL não tem maioria, mas o DN apurou que Carlos Moedas já iniciou contactos com os presidentes de juntas de freguesia.Na reunião serão ainda apresentadas propostas de atribuição de apoio financeiro a associações integradas no Dispositivo Integrado e Permanente de Urgência Pré-Hospitalar, de aquisição de 37 viaturas para a Polícia Municipal e de um apoio extraordinárias às entidades que promovem as Marchas Populares. .Câmara de Lisboa vai reforçar higiene urbana com compra de 53 carrinhas.Iluminações de Natal: Carlos Moedas abre inquérito à Secretaria-Geral da Câmara de Lisboa