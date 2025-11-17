Sondagem. Marques Mendes ultrapassa Gouveia e Melo, Cotrim aproxima-se de André Ventura

Pela primeira vez, Luís Marques Meneds assume a dianteira nas intenções de voto para as presidenciais, segundo uma sondagem da pitagórica para a CNN, TVI, TAS e JN divulgada esta segunda-feira, 17 de novembro, na qual Gouveia e Melo regista uma quebra acentuada.Segundo os dados publicados por estes meios de comunicação social, Luís Marques Mendes sobe de outubro para novembro e regista 22,6%, pelo que ultrapassa Henrique Gouveia e Melo, que obtém 21,1%. Estes dois candidatos estão assim em empate técnico o que obrigaria a uma segunda volta.Nesta sondagem António José Seguro surge em terceiro lugar, com 17,4%, e André Ventura em quarto, com 14,7%. Há ainda a registar a subida de João Cotrim de Figueiredo, que regista 12,6% nas intenções de voto.À esquerda, Catarina Martins sobe para 4,4%, António Filipe fica nos 2,5% e Jorge Pinto em 1,4%.Esta sondagem foi realizada entre 5 e 14 de novembro..Gouveia e Melo lidera corrida a Belém. Não ganha à primeira, mas na segunda volta supera qualquer rival