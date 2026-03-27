José Luís Carneiro (aqui fotografado no Congresso do PS de 2024) apresenta-se em Viseu duas semanas depois de ter vencido as eleições diretas, sem concorrência.
José Luís Carneiro (aqui fotografado no Congresso do PS de 2024) apresenta-se em Viseu duas semanas depois de ter vencido as eleições diretas, sem concorrência.Foto: Rita Chantre/Global Imagens
Política

Socialistas pedem a Carneiro para afirmar o partido com “ideias novas” para o país

Viseu recebe o 25.º Congresso do PS, numa altura inédita, em que o partido é a terceira força parlamentar. Entre os socialistas, pede-se a construção de uma força “alternativa”.
Vítor Moita Cordeiro
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