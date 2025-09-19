Sociais-democratas Marco Almeida, Cristóvão Norte e Emídio Guerreiro no encontro nacional autárquico da IL

O Encontro Nacional Autárquico da Iniciativa Liberal, que irá decorrer a 28 de setembro, no Centro de Congressos do Estoril, contará com a presença dos sociais-democratas Marco Almeida, Cristóvão Norte e Emídio Guerreiro, que são cabeças de listas de algumas das coligações que o partido vai integrar nas eleições de 12 de outubro. O evento, destinado a arrancar a campanha eleitoral autárquica dos liberais, terá os cabeças de lista de centro-direita à Câmara de Sintra (Marco Almeida, que além da IL conta com o PAN), de Faro (Cristóvão Norte) e de Gondomar (Emídio Guerreiro), que participarão num painel de debate com candidatos liberais. Pelo contrário, não há confirmação da presença de outros candidatos às principais autarquias portuguesas que têm elementos do partido anfitrião nas listas, como Carlos Moedas (Lisboa), Pedro Duarte (Porto) e Luís Filipe Menezes (Vila Nova de Gaia).Até hoje, a IL conta com uma presença muito limitada no poder local, tendo o seu único vereador, Ricardo Valente, sido eleito pelas listas do movimento independente de Rui Moreira à Câmara do Porto, tal como o ex-presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan Gonçalves, que se demitiu por ter falsificado assinaturas. No entanto, nas autárquicas de 2026 o partido conta ter mais do que uma dezena de vereadores em funções executivas, no âmbito de coligações com o PSD e outros partidos, e ainda eleger alguns em candidaturas próprias, incluindo o ex-líder Rui Rocha (Braga), Bruno Mourão Martins (Oeiras) e Manuel Simões de Almeida (Cascais).Nas autárquicas de 2021, as candidaturas apresentadas pela IL somaram apenas 64.849 votos, o que lhes permitiu eleger 26 deputados municipais. Entre esses, estava Mariana Leitão, que se tornou conhecida ao enfrentar Isaltino Morais na Assembleia Municipal de Oeiras, antes de se tornar líder parlamentar e presidente da comissão executiva do partido. Vai caber-lhe o encerramento do Encontro Nacional Autárquico.