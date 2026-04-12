Partidos de esquerda reivindicam Regionalização, Montenegro fica-se pela revisão da Lei de Finanças Locais.
Partidos de esquerda reivindicam Regionalização, Montenegro fica-se pela revisão da Lei de Finanças Locais.Foto: Leonardo Negrão
Política

Situação dos portugueses na Venezuela e Regionalização marcam semana parlamentar

Partidos priorizam libertação de lusos presos. PS quer ajuda na transição democrática do país. Livre leva bandeira programática a debate na sexta-feira. Na quarta, Montenegro tem debate quinzenal.
Frederico Bártolo
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