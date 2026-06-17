Debate quinzenal: Montenegro diz que deputados vão escolher se ficam "do lado do imobilismo" no Pacote Laboral

O quarto deputado socialista a intervir no debate quinzenal é o secretário-geral José Luís Carneiro, para quem Portugal está muito pior em vários critérios, mantendo as metáforas futebolísticas ao dizer a Montenegro que, "para quem dizia que iria jogar à Ronaldo, só podemos esperar que Ronaldo jogue muito melhor no Mundial".Acusando o Governo de propor ao Parlamento "a desvalorização do trabalho e das condições dos trabalhadores", Carneiro diz esperar que Montenegro não fuja do tema da diminuição da idade da reforma, preconizada pelo Chega, dizendo que isso significa retirar ao Fundo de Estabilização 4,5 mil milhões de euros, e se isso implicará aumentar impostos ou reduzir reformas.Luís Montenegro esgotara o seu tempo de intervenção, pelo que as perguntas de José Luís Carneiro ficaram sem resposta.