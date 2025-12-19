Seguro espera publicar este sábado todas as entidades das quais recebeu dinheiro

O candidato presidencial António José Seguro anunciou esta sexta-feira, 19 de dezembro, que vai publicar a lista das entidades das quais recebeu dinheiro, quer diretamente quer através das empresas, assegurando que nunca teve contacto com a administração central ou com o Governo.À margem de um encontro sobre Cultura que promove esta sexta-feira em Lisboa, António José Seguro foi questionado sobre a lista de 22 clientes divulgada esta sexta-feira pelo seu opositor Luís Marques Mendes, reiterando que no seu caso assume “total transparência” e que já submeteu no Portal da Transparência todas as declarações que a lei exige..Marques Mendes divulga 22 clientes e desafia candidatos a revelarem tudo o que possa constituir “conflitos de interesses”. “Mas vou para além disso. Vou também publicar, amanhã [sábado] espero eu, no site da minha candidatura, todas as entidades que eu recebi dinheiro, quer que recebi dinheiro diretamente, quer que recebi dinheiro das minhas empresas”, anunciou.O candidato presidencial apoiado pelo PS declarou que “nunca no exercício de consultoria, de gestão e de operacionalização de negócios” teve “qualquer contacto” com a administração central ou com gabinetes ou membros de governo”.“É também importante, para além de se divulgar aquilo que são os nossos clientes, ter a oportunidade para dizer com clareza que nunca houve nenhuma ação junto da administração pública e dos governos que ponha em causa alguma compatibilidade nesta matéria”, enfatizou.Sobre o desafio da candidatura de Marques Mendes para que os restantes candidatos assumissem a mesma transparência, Seguro considerou não ser para si porque essa mensagem tinha “dois destinatários muito claros”.“Toda a minha vida foi uma vida de transparência. Eu sempre defendi uma separação completa entre os negócios e a vida pública e apesar de não estar há 11 anos na vida pública, a minha última declaração de rendimentos e de património é de 2014, eu já submeti no portal da transparência todas as declarações que a lei me exige”, disse..Gouveia e Melo desafiado a "concretizar suspeitas" em relação a Marques Mendes no debate de segunda-feira. O antigo líder do PS recusou fazer campanha com estas matérias e reiterou que, para si, “a transparência é elementar” porque “quem não deve, não deve”.“E por isso aquilo que eu vou fazer é divulgar aquilo que eu considero que são elementos importantes para eu poder ser escrutinado no exercício do meu mandato, se merecer, como espero a confiança dos portugueses”, observou, insistindo que se apresenta "com total transparência e com uma vida limpa".O candidato presidencial Luís Marques Mendes divulgou esta sexta-feira uma lista com os 22 clientes da sua empresa, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências, e que inclui a construtora de Famalicão Alberto Couto Alves.Numa lista enviada à Lusa pela sua candidatura, encontram-se como clientes da sociedade LS2MM, Lda., no âmbito de consultoria estratégica: a Alberto Couto Alves, SGPS, SA; a Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética (APIEE); a Atrys Portugal Centro Médico Avançado, SA, do Porto; a Denominador Comum – Consultoria de Negócios, SA, com sede na Póvoa de Lanhoso; e a Painhas SA, com sede no Porto.À Lusa, o diretor de campanha, Duarte Marques, desafia os restantes candidato, “a bem da transparência”, a divulgarem “tudo o que se possa suscitar conflitos de interesses”.