Seguro reforça equipa em Belém com mais 16 nomeações e Marcelo escolhe nomes para gabinete de ex-Presidente

O Presidente da República, António José Seguro, deu mais um passo na consolidação da sua equipa em Belém, com a nomeação de novos 16 elementos, oficializados em Diário da República, entre eles o Chefe da Casa Militar e o e o Chefe do Centro de Comunicações. Também o antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, designou duas pessoas para o seu gabinete de ex-Presidente, estrutura que garante apoio institucional após o fim do mandato.Entre as nomeações mais relevantes está a confirmação do nome do tenente-general Paulo Maia Pereira como Chefe da Casa Militar, uma das funções mais sensíveis da Presidência.A Casa Militar é responsável pelo aconselhamento do Presidente em matérias de defesa e segurança, ligação às Forças Armadas e organização de cerimónias militares e protocolares, entre outras. Paulo Maia Pereira foi diretor de formação do Exército português, estrutura sediada em Évora, e foi vice-chefe do Estado-Maior do Exército até dezembro passado.As nomeações para a equipa da Casa Militar incluem ainda três assessores militares, três ajudantes de campo e três secertárias: o capitão-de-fragata Humberto Santos Rocha, o coronel piloto aviador Filipe Silva Cordeiro e a major de cavalaria Fátima Vieira da Costa foram nomeados assessores militares, enquanto a capitão-de-fragata Marta Isabel Araújo, a major Catarina Patrício Botica e a major Tânia Mora Ferreira foram nomeadas ajudantes de campo. Ana Vieira Matias, Ana Cavaco Louro e Sanda Barros Carvalho foram nomeadas secretárias.Outro nome de destaque é o do tenente-coronel Fernando Manuel Ferreira da Silva, nomeado Chefe do Centro de Comunicações da Presidência da República, um centro responsável por assegurar comunicações seguras do Presidente, gerir sistemas de informação e transmissão de dados, apoiar a coordenação em situações de crise, entre outros.O vice-almirante Aníbal Júlio Maurício Soares Ribeiro foi nomeado secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão consultivo fundamental em matérias de estratégia e segurança.Seguro procedeu também a escolhas para a Casa Civil, estrutura que trata do apoio político, jurídico e administrativo ao Presidente, nomeando Carla Reis e Silva e Carla Tubal de Carvalho como secretárias.O Presidente nomeou ainda João Paulo Silva Fernandes e Miguel Figueiredo Lopes para o reforço da equipa técnica de imagem, responsável pela comunicação visual e cobertura institucional.Estas 16 nomeações publicadas esta quinta-feira em Diário da República seguem-se às 18 já conhecidas ontem..Presidência da República: Primeiras nomeações de Seguro têm reconduções da equipa de Marcelo e reforços do PS. Marcelo compõe gabineteJá Marcelo Rebelo de Sousa nomeou duas colaboradoras para o seu gabinete de ex-Presidente: a ex-jornalista Maria João Ruela mantém-se como assessora, como já tinha sido durante os dois mandatos em Belém, e Helena Maurício Rebelo como secretária.Este gabinete assegura apoio institucional ao antigo Chefe de Estado, incluindo gestão de agenda, correspondência e representação em iniciativas públicas.