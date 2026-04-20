Seguro foi recebido pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
Seguro foi recebido pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Foto: BORJA SANCHEZ-TRILLO/EPA
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Seguro em Madrid rejeita tese de pressão à UGT

Na primeira visita oficial fora de Portugal, Seguro garantiu convergência com Espanha “no essencial” sobre guerra no Médio Oriente.
Vítor Moita Cordeiro
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António José Seguro
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